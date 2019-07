Reportan robo en tienda de motos de Oxkutzcab

Sospechan de un autorrobo: no forzaron candados

OXKUTZCAB.— Una motocicleta Italika nueva con valor de $45 mil y $60 mil en efectivo fue el botín de un robo cometido en una tienda de motos de esta ciudad.

Los agentes de la FGE empezaron con las investigaciones, pero no se descarta el autorrobo en este caso, debido a que los candados de la cortina metálica no estaban forzados o rotos, además que los vecinos no escucharon ni vieron algo fuera de lo normal, según dijeron.

La Policía Municipal recibió el reporte del robo ayer a las 7 a.m., y recomendaron al encargado de la tienda que interponga la demanda correspondiente ante la agencia de la Fiscalía de Tekax.

El negocio está ubicado en la calle 49 entre 40 y 42.

De acuerdo con un reporte extraoficial, los vecinos habrían observado la cortina metálica de la tienda entreabierta, pero no le dieron importancia y solo se enteraron del hurto por la movilización policiaca que se registró en el lugar, desde temprano.

Los uniformados acordonaron el local para proceder con las investigaciones.

Aumentan casos

Recientemente, en la zona centro de la ciudad, los amigos de lo ajeno han cometido una serie de robos en establecimientos donde incluso hay cámaras de vigilancia. Los últimos casos se han registrado en “Materiales Piña”, bar “La Cabaña” y en la tortillería “Nayeli”.— MEGAMEDIA