Reproche de una edil morenista

TIZIMÍN.— La regidora de oposición Rocío Barrera Puc aprovechó la sesión de Cabildo de ayer para expresar su enojo por “no ser tomada en cuenta” para los eventos que le incumben en la Comisión de Salud.

La cuenta pública del mes de agosto y la construcción del domo en el Instituto Tecnológico de Tizimín fueron los puntos que se abordaron de los cuales solo la obra para el plantel fue aprobada por unanimidad.

En la cuenta pública el director de tesorería, Helberth Sánchez Polanco informó que el total de ingresos de este mes fue de 24 millones, 339 mil 102, de gastos 32 millones 648 mil 989 y en ahorro 8 millones.

El informe quedó aprobado solo por los regidores de la bancada priista mientras que los de Morena y el PAN votaron en contra.

Cuando el alcalde Mario González González tocó el punto se asuntos generales, Rocío Barrera, de Morena, pidió la palabra para decirle al primer edil que hoy martes habría una reunión con regidores y coordinadores de Salud pues hay 13 casos de dengue en el municipio y se requieren tomar medidas al respecto. La regidora preguntó si podría acudir en representación del Ayuntamiento.

“Es sabido por todos que se me ha quitado la representación en la comisión que yo tengo, y como sabrán yo me relaciono con doctores y muchas autoridades de salud y sé muy bien que de aquí salió la orden de que no se me invite”, expresó.

Al respecto Mario González dijo que el tema del dengue le importa al Ayuntamiento y es por eso que se hacen campañas de descacharrización y fumigación con diversas jornadas en Municipio y comisarias.

Incluso dijo que se ha apoyado al gobierno con combustible para apoyar a la jurisdicción.

El alcalde cuestionó a la regidora quién le dijo que le habían quitado esa responsabilidad.

“Para mí es un caso nuevo, te hemos enviado a varios pero si en alguno no fuiste no quiere decir que se te haya negado la oportunidad de participar ,creo que hay condiciones donde todos participan por la jerarquía que tenemos, pero si tienes el nombre de la persona me gustaría saberlo” pregunto Mario González a lo que ella le dijo que “luego” platica con él y le dice quién es.— W.U.CH.