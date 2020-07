Reproche por edil “solapado” en Valladolid

Locatarios exigen cese en una visita de las autoridades

VALLADOLID.— Javier Fernández Arzápalo, expresidente de la Unión de Abastecedores del Mercado Municipal, recriminó al regidor Iván Silva Tamayo que hasta ahora no se haya destituido al director de Mercados, Luis Antonio Cocom Castillo, además de otras anomalías que se han originado en el centro de abasto, como una plaga de cucarachas a falta de fumigación, entre otras cosas.

El Ayuntamiento publicó anteayer en su cuenta de Facebook que la comisión compuesta por un grupo de regidores platicó con locatarios del mercado municipal, “en un ambiente ameno y de cordialidad”, cuyo objeto fue invitarlos a que nombren a sus representantes para conformar un comité que represente los giros del mercado para su buen funcionamiento.

Fernández Arzápalo desmintió a las autoridades, ya que afirma que los regidores de la comisión visitaron el mercado, pero solo para la firma de unos oficios, en los que se les invita a que nombren a un representante de cada giro comercial para el comité a fin de resolver los problemas del mercado para su buen funcionamiento.

En el proceso de entrega, según el carnicero, le reclamó al regidor Iván Silva Tamayo que hasta ahora no se haya destituido de su cargo a Cocom Castillo, incluso preguntó el motivo por el cual el alcalde Enrique Ayora Sosa sigue solapando al funcionario.

“El regidor solo contestaba que ‘lo estamos viendo’”, explicó el carnicero.

Higiene

También reclamó que el mercado está lleno de plagas de cucarachas ante la falta de fumigación, a lo que el funcionario dijo “pensé que ya fumigaron”.

Los carniceros expresaron su molestia porque en esta administración se han otorgado muchos permisos para abrir carnicerías en varios puntos de la ciudad, que ahora ya suman casi 30, lo que afecta seriamente a los que se dedican a la venta de carne en el mercado.

El funcionario, según el carnicero, respondió que “no sabía cuántas carnicerías hay”, lo cual demuestra que los regidores no están cumpliendo con sus comisiones porque desconocen muchas cosas.

“Los regidores están siendo maiceados por el alcalde, sobre todo los de oposición que no están cumpliendo con el trabajo que les tiene conferido el pueblo, de tal modo que se han convertido en aliados del primer edil”, Fernández Arzápalo.

El abastecedor, según explicó, puso de ejemplo que cuando los taxistas hacen sus manifestaciones y cierran las calles es cuando les hacen caso, entonces ellos podrían hacer lo mismo.

El edil le contestó que “pueden hacer lo que consideren, tienen la libertad de hacerlo”. Fernández Arzápalo dijo que el papel que les entregaron no les servirá ni para usar en el baño “porque está duro”, y ellos no harán caso ni responderán a la invitación de crear su comité, en tanto no sea destituido el director de Mercados.

“Es más, le dije al regidor que mientras el alcalde no destituya al director se rompe el diálogo entre las autoridades y los locatarios del mercado, y estaremos esperando la llegada de otras autoridades para el próximo año”, indicó.

“Silva Tamayo respondió que “lo vamos a ver”, concluyó Fernández Arzápalo.— j.a.o.o.