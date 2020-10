Responde el IMSS a queja de beneficiario de Tekax

MÉRIDA.— La Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció su postura con relación a la información difundida sobre la presunta negativa en la atención de un usuario de la Unidad de Medicina Familiar No. 55 en Tekax:

“El paciente al que se refiere la publicación recibió atención médica oportuna en todo momento.

“Al presentar una adecuada evolución posterior al tratamiento, los médicos le brindaron instrucciones precisas para manejo en casa, al no presentar lesiones de gravedad.

“En todo momento, el personal ha explicado al paciente que no amerita atención en la clínica y que podría continuar con manejo en su domicilio”, concluyó.

Contexto

Como informamos en la edición del martes 13, Daniel Ávila Segovia, derechohabiente de la clínica del IMSS de Tekax, manifestó su queja ante el “deficiente servicio”, según dijo, que ofrece el hospital de ese organismo.

Denunció que el sábado 10 pasado acudió a la clínica para solicitar que le realicen una curación en un dedo de una mano, pero, señaló, la doctora en turno le dijo que no se podía hacer el tratamiento, ya que no se contaba con una enfermera.

“La doctora en turno, que no me quiso dar su nombre, me dijo ‘no te podemos atender, ya que hoy sábado no hay enfermera’.

“A pesar de mi tanta insistencia no logré que me atendiera; es más: me dijo que yo haga lo que tenga que hacer, luego me dijo ‘te lo puedes curar tu solo”, expresó el quejoso, quien dijo padecer una enfermedad de movimiento involuntario.