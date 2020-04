Responden formulario

De regreso a Peto deben responder un cuestionario

PETO.— Con la finalidad de mejorar el control de las personas que entran en la población, desde anteayer viernes por la tarde, las personas originarias de este municipio y que radican en otro lugar, deben llenar un formulario para ingresar a la población, y sus familiares tienen que ir por ellos en la entrada a la comunidad.

El alcalde Édgar Calderón Sosa señaló que por tratarse de petuleños no les pueden negar la entrada, ya que muchos se han quedado sin trabajo por la contingencia sanitaria y optan por regresar a la población.

“No podemos negarles el acceso, pero tienen que comprobar que son petuleños”, destacó.

“Muchas personas, al no tener trabajo, optan por regresar a su lugar de origen porque es mucho más barato vivir en un pueblo que en una ciudad o un punto turístico y como están las cosas buscan subsistir durante esta emergencia sanitaria.

“Ante eso, optamos por armar un formulario que tienen que llenar y el cual incluye nombre completo, familiares, la dirección de la vivienda donde planean estar y por cuánto tiempo, así como hacer el compromiso de no salir de casa”, explicó el primer edil.

“Los padres o algún hermano tiene que salir por ellos, de lo contrario no podrán pasar. Algunas personas de la población han externado su molestia porque dejamos pasar a quienes regresan, pero al final son petuleños y no podemos negarles la entrada a su comunidad”, abundó Calderón Sosa.

“Debemos ponernos en su lugar y ser solidarios con ellos. Sabemos que la situación es muy difícil; sin embargo, también seguimos implementando las medidas de seguridad en los cercos sanitarios en las cuatro entradas de la población”.

El primer edil recordó que hasta el momento no ha habido casos positivos de coronavirus en la población, pero no se debe bajar la guardia, por lo que es importante que las familias sigan las indicaciones de las autoridades ante la emergencia sanitaria, entre éstas, no salir de casa.

Vigilancia

Por otro lado, la Policía Municipal realiza recorridos para constatar que los dueños de los establecimientos respeten las disposiciones establecidas para prevenir contagios del Covid-19. De acuerdo con la norma, almacenes de ropa y zapatos, tiendas de teléfonos, casas de empeño, tlapalerías y de bisutería deben permanecer cerrados.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

Concientización

Uniformados de Peto señalaron que es importante que los negocios se mantengan cerrados y respeten las disposiciones ante la contingencia sanitaria.

Granito de arena

En la villa varias tiendas no abren desde el pasado miércoles 1, incluso a través de las redes sociales indicaron que esta medida es para solidarizarse con las acciones de prevención.

