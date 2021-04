Responsable de accidente no da la cara en Peto

Arrolló ebrio a menor en Peto, pero está libre

PETO.— El pasado sábado, 27 de marzo, un motociclista en estado de ebriedad arrolló a la menor Hannalee A.C. de 11 años de edad, quien caminaba en la orilla de la calle 47 entre 18 y 20 de la colonia Francisco Sarabia.

A cinco días del accidente, la niña aún espera que sea intervenida quirúrgicamente en el hospital O’Horán de Mérida, pues sufrió fractura expuesta de tibia y peroné.

Hasta el momento el motociclista Carlos Alberto H.L. de 25 años, no ha respondido por los hechos, incluso no fue detenido el día del accidente, lo cual causa la indignación de los padres de la menor y de vecinos del sector.

Los familiares de Hannalee señalaron que no saben el motivo por el cual no se detuvo ni puso a disposición de la Fiscalía al motociclista, quien estaba en estado de ebriedad cuando ocasionó el accidente.

Indicaron que no saben si fue por negligencia o por corrupción de las autoridades que no hubo detención y hasta el momento el responsable no se ha hecho cargo de los gastos médicos.

Los parientes de la menor recuerdan que el sábado después del accidente, la madre del motociclista dijo que se harían responsables de todos los gastos médicos, por lo que la menor fue llevada a una clínica particular, pero los padres de la menor tuvieron que sacarla para llevarla al O’Horán, después de pagar $25,000, pues les pedían $75,000 para la cirugía que requiere.

Explicaron que no les quedó otra opción que llevarla a dicho hospital de Mérida, puesto que no ha respondido el causante del accidente.

Indicaron que la niña convalece en la clínica y deben esperar para ver que no tenga ninguna bacteria la lesión antes de operarla.

Por lo pronto, recibe antibióticos y esperan que sea intervenida quirúrgicamente lo antes posible, sin embargo, exigen que las autoridades hagan algo al respecto.

Señalaron que el motociclista, después de “volarse” el disco de alto, avanzó unos 100 metros hasta arrollar a la menor, quien iba caminando con su hermana de 14 años, pues habían ido a comprar pan francés.

La madre de las menores se desmayó por la impresión al ver la sucedido, por lo que vecinas del sector auxiliaron a la menor ese día.

Agravantes

Familiares de Hannalee señalaron que les extraña que no hayan detenido y consignado ante la Fiscalía al motociclista, pese a que estaba en estado de ebriedad y le ocasionó lesiones importantes a una menor.

Lo único que quedó a disposición del Ministerio Público fue la motocicleta que quedó como garantía, pero que no garantiza que el culpable del accidente vaya a hacerse responsable de lo que hizo, indicaron los quejosos.— MEGAMEDIA

DiariodeYucatán