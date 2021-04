Respuesta: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”

TZUCACAB.— Los candidatos a la alcaldía por el PRI y el PRD respondieron a los daños que sufrieron las bardas con su propaganda electoral, luego que fueron vandalizadas con pintas.

Aseguraron que estas personas solo expresaron lo que son y pidieron a la sociedad ver quiénes son capaces de hacer estos daños.

Como informamos, simpatizantes de dichos partidos denunciaron que en el municipio se inició una guerra sucia, luego que anteayer martes varias bardas con propaganda partidista amanecieron con pintas y ofensas hacia ambos candidatos.

Ayer, Diana Lorena Ávila Romero, abanderada del PRI, respondió a las agresiones en las redes sociales:

“Buenas tardes amigas y amigos de Tzucacab y sus comisarías, en referencia a los recientes actos vandálicos y la violencia electoral ejercidos hacia mi candidatura y la de otros compañeros contendientes, me permito decirles que no vamos a tolerar este tipo de acciones, que rechazamos el odio y la mezquindad entre contendientes, que más allá de creer que me hacen daño a mí o a otros candidatos le hacen daño a la sociedad y expresan el tipo de personas que son.

“Vamos a responder, por supuesto que vamos a responder, pero no con violencia ni bajezas; vamos a responder con propuestas, vamos a responder con una campaña limpia, llena de acciones que transformen no que deformen, con una candidatura con lealtad y tradición a los buenos valores.

“Soy mujer, soy madre de familia, esposa e hija y voy a salvaguardar con valentía y respeto mis valores; convoco a todos los candidatos a la civilidad, a las buenas prácticas y al juego limpio y que gane el que tenga mejores propuestas y al que el pueblo elija”, concluyó.

El candidato a la alcaldía por el PRD, Joel Armando Cauich Núñez, dijo que analizará si repara o deja así las paredes con su propaganda, “para que vea la comunidad la calidad de personas que son y a quienes rodean a cada candidato.

“Creen que me hacen daño pero no le hacen daño a la sociedad, lo que sí me molesta es porque se vino abajo el trabajo de mis colaboradores, quienes se esmeraron a hacer buen trabajo, ya tenemos respaldo del partido.

Cauich Núñez dijo que cree saber de dónde viene la violencia electoral.

Seguidores de ambos candidatos se unieron al rechazo de la guerra sucia.— M.C.B.