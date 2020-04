Restringen el paso en dos mercados

Una persona por familia entrará mañana miércoles

HUNUCMÁ.— El Ayuntamiento anunció ayer lunes que mañana miércoles se limitará el acceso en los mercados del Centro y de la colonia Obregón, debido a la emergencia por la pandemia de Covid-19.

El alcalde José Alberto Padrón Romero, el oficial mayor del Ayuntamiento, Juan Ceballos Uc, y los directores de la Policía, Miguel Ángel Castillo Chan, y de Protección Civil, Gaspar Bote Manrique, se reunieron ayer en la mañana y acordaron nuevas medidas por la emergencia por la pandemia.

Una de esas medidas es que mañana miércoles, día de quincena, en el mercado municipal del centro de la ciudad y en el mercado de la colonia Álvaro Obregón, se limitará el acceso a solo una persona por familia.

En Facebook, el aviso de esta medida generó 115 comentarios hasta anoche.

Carlos Cetina recordó que el gobierno estatal pidió usar tapabocas al salir a la calle.

Inés Hernández opinó: “La gente de Hunucmá no entiende, ayer hubo una fiesta aquí, en San Juan, se escuchaba el conjunto (musical) y veo familias en el mercado, como si nada, sacan a sus bebés. ¿Qué parte de no salgan no entienden? ¿por qué sale el papá, la mamá y los niños? Caray salga solo uno”.— Jorge Castilla Franco

