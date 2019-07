Retienen a gente de la CFE hasta que reconecta la luz

Un apagón de 16 horas moviliza a motuleños hartos

MOTUL.— Ante las numerosas fallas de energía eléctrica, ayer miércoles vecinos de la colonia Santiago Castillo no permitieron que se retiren unos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que les reconectaron el servicio.

Vecinos de la calle 37 entre 18 y 20 de la Santiago Castillo dijeron que están cansados del mal servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad y que por eso no dejaron irse a los empleados de la paraestatal que llegaron a verificar la causa de un apagón que ya tenía más de 16 horas.

La molestia vecinal se debió a que los empleados de la CFE se negaron a reconectarles el servicio de energía eléctrica, alegando que el transformador no funciona y no podían hacer nada.

“Los de la CFE afirmaron que el problema lo debe resolver el Ayuntamiento, que debe colocar el nuevo transformador, pero en llamada de celular, un funcionario de la Comuna nos dijo que los de la paraestatal deben resolver el conflicto”, relató un habitante inconforme.

Ante esa situación, los vecinos les advirtieron a los empleados de la CFE que no los dejarían ir si no les dan servicio de energía eléctrica, y al ver que era verdad la amenaza, no les quedo más remedio que “puentear” para atender la petición de los inconformes.— M.C.T.