Retiran apoyo federal a mujer sin vivienda

Considera que la responsable del plan actuó mal

VALLADOLID.— Cándida Núñez Castillo, del fraccionamiento “Santa Bárbara”, denunció que luego que le autorizaron un apoyo de $35,000 del programa federal Bienestar para construir un cuarto en un terreno de su hija en el mismo conjunto habitacional, se lo retiraron a pesar que se le informó en su momento que ya estaba autorizado incluso hasta su tarjeta para cobrar el dinero llegó, pero no se lo entregaron.

La mujer, quien se manifestó en el terreno, donde tiene una casita de tablas y piso de tierra, también se fue con sus nietos a las oficinas de los programas de Bienestar para protestar, en donde le indicaron por una empleada que efectivamente se le retiró porque no vive en el lugar, pero esa decisión según se informó, fue de la responsable Carmen Caamal, quien supuestamente aplicó mal su criterio.

Cándida Núñez Castillo, narró que en la administración del ex alcalde Roger Alcocer García (2012-2015), se construyó el fraccionamiento “Santa Bárbara” de un programa de Sedatu y fueron decenas de casas que se construyeron en ese entonces, y los beneficiados sólo aportaron alrededor de $12,000 como un plan para beneficiar a gente de escasos recursos que no tenían vivienda, incluso en ese entonces fue criticado el ex primer edil, debido a que a varios funcionarios de la Comuna en ese entonces les tocó casa.

Terreno sin casa

En su caso le otorgaron el terreno por el entonces alcalde, pero sin casa, incluso hay varias viviendas del mismo fraccionamiento que las entregaron incompletas, algunas sin fosas sépticas, entre otras cosas, pero nadie dijo nada en su momento porque era un apoyo oficial y “lo que den es bueno”.

Desde hace cinco años que solicitaba apoyo para construir un cuarto en el lugar, pero fue hasta el pasado mes de octubre que los visitaron por Servidores de la Nación, quienes tomaron los datos de la familia, y luego les avisaron que su solicitud había sido autorizada, incluso le enviaron su tarjeta para que pueda cobrar los $35,000 para la construcción de su cuarto. Sin embargo de repente le informaron que siempre no le darán nada, porque no vive en el lugar y se le canceló el apoyo, por lo ahora dice que ya no sabe qué hacer, debido a que está rentando una casa en el mismo sector que comparte con su hija y sus nietos, pero de manera periódica acude al terreno donde tiene la casita de tablas a realizar algunas actividades.

Ayer lunes la mujer y sus nietos y unas vecinas se manifestaron en el terreno y luego se fueron a las oficinas de los programas de Bienestar , pero no se encontraba, Marina Aguilar, subdelegada de los programas de Bienestar.

Una empleada les corroboró que efectivamente le dieron de baja y los invitaron a inscribirse a otro plan del gobierno federal, ya que se están organizando para otro programa que se aplicará en los próximos días.— Juan Antonio Osorio