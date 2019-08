Retiran basura en tres canales y el playón poniente de Progreso

Una jornada de limpieza de playas y canales se vivió ayer sábado en Progreso.

A las 8 a.m., en respuesta a una convocatoria hecha en redes sociales, unas 70 personas vestidas con camisetas blancas o azul y guantes recolectaron basura en el playón que colinda con el malecón internacional y la depositaron en bolsas de pita.

Se indicó que la campaña de limpieza de la playa tuvo como objetivo primordial el concienciar a las personas sobre la importancia de cuidar el planeta.

Una pareja oriunda de Puebla, que desde hace unos meses reside en Mérida, expresó que es importante cambiar el chip y crear conciencia que es deber de todos mantener la fauna y flora y que la contaminación genera un desequilibrio que llegaría a la extracción de la belleza natural de nuestras playas.

También en la mañana varios grupos de personas, con guantes y bolsas, recolectaron desperdicios en los tres canales ubicados al oriente del puerto, como parte de las actividades que promovieron la Fundación Televisa-Izzi y el Ayuntamiento.

El alcalde Julián Zacarías Curi dio el banderazo de inicio de esa limpieza en el bulevar Víctor Cervera Pacheco, donde las brigadas recibieron equipo e instrucciones sobre cómo limpiar la zona, y conocieron las acciones hechas por la actual administración para ofrecer un puerto digno.

“Cuando alguien me entrevistaba yo decía que uno no se hace alcalde para recolectar la basura de la gente, que yo tenía que entregarles un puerto limpio y seguro, pero todo este camino te lleva a sumarte, definitivamente, a todas estas acciones; quiero que sepan que estamos por cumplir un año y, efectivamente, he sido un alcalde que ha tenido que salir a recolectar basura y no me rajo”, dijo el edil, según un comunicado.

No ocurren en la basura

“Agradezco que se sumen con nosotros a la limpieza que hemos hecho en el puerto desde el día uno (de septiembre de 2018), porque Progreso merece cosas grandes y porque esas cosas grandes no van a suceder solas y esas cosas grandes no suceden en medio de la basura.

“Necesitamos entregar la mejor versión de Progreso para toda la gente que nos visita”, alentó.

Reiteró su agradecimiento “por sumarse y apoyarnos a esta labor titánica que no se acaba, pero de lo que sí estoy seguro es que hemos podido educar conciencias, mover almas porque a un año, hemos podido disminuir la cantidad de basura que había y sembrar en la ciudadanía la responsabilidad social.

“Confío en que con el paso del tiempo más personas serán conscientes de evitar contaminar su entorno”, expresó Zacarías Curi.

Jair Mejía, director de Tecnología del Grupo Televisa y coordinador de los grupos de voluntarios, destacó que la actividad forma parte del primer voluntariado de la empresa, en el cual de manera simultánea más de 5,000 voluntarios, empleados y sus familiares recolectaron residuos en lagunas, ríos y playas del país.

“De manera simultánea estaremos realizando labores de recolección en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos, Cancún, Estado de México y Mérida. Pretendemos recuperar más de 20 toneladas de residuos que nos permitirán ver un antes y un después”, dijo.

Chicos y grandes participaron en la jornada.

Por ejemplo, Fernando López, vecino de Mérida y empleado de Izzi, acompañado de su esposa y nieta, expresó: “No tengo problema de venir, sé que lo que hacemos es significativo para el puerto y me da gusto darle el ejemplo a mi nieta”.

Otra de las voluntarias fue Lorena Tello, quien dijo: “Venimos con buena actitud yo y mis dos hijos, considero que es importante involucrarlos desde pequeños a cuidar el medio ambiente”.

Acompañaron al alcalde en el presídium la regidora de Servicios Públicos y Cementerios, Geovana Leticia Ganzo León; el director de Servicios Públicos y Ecología, Karim Dib López; así como Celeste Sánchez, jefa de Recursos Humanos, de Izzi Mérida, y Yulisa García, en representación de los voluntarios de la Fundación Televisa.

Al evento de inicio asistieron regidores y directores municipales.— Dorisela Pech Domínguez

Hacedores del cambio

Karen Olivares, del Grupo Ecopil, A.C., agradeció a la gente que pese al calor aportó su granito de arena para limpiar tres canales en Progreso. “Siéntanse contentos, porque ustedes están haciendo un cambio positivo”, dijo.

Apoyo municipal

En las labores participó igual el personal de Servicios Públicos para recolectar, trasladar los residuos y realizar poda.