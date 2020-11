Retiran los filtros

Oxkutzcab sigue sin nuevos casos de coronavirus

OXKUTZCAB.— Debido que las autoridades sanitarias indican que en este municipio no hay casos activos de Covid-19 y durante 14 días se ha mantenido con cero casos positivos, el Ayuntamiento retiró los filtros sanitarios en los mercados.

De acuerdo con el alcalde Raúl Romero Chel, combatir el coronavirus fue una de las prioridades del Ayuntamiento, por lo que Oxkutzcab se mantuvo como uno de los municipios menos golpeados por esa terrible y mortal enfermedad.

“Oxkutzcab fue testigo de la guerra que vivimos en esta pandemia, tanto el sector salud y en las medidas que se implementaron en el tiempo más crítico o grave de la contingencia como la instalación de filtros sanitarios en las entradas a la ciudad, en los mercados, y en general en todo el municipio”, indicó el primer edil.

“Ahora los oxkutzcabenses están tratando de continuar, con mucha esperanza, una vida en la nueva normalidad, se viven momentos difíciles con miedo a ser contagiados”, agregó.

“Gracias a las medidas implementadas en el municipio estamos con mínimo riesgo de contagio, claro que aún hay pandemia y no hay que bajar la guardia, cada uno debe cuidarse y no acudir en eventos ni fiestas porque esto no ha acabado”, recordó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, actualmente no hay casos activos de Covid-19 en este municipio, por lo que el Ayuntamiento retiró los filtros sanitarios en el mercado 20 de Noviembre.

En el Sur, este municipio es uno de los que ha estado a la baja en el número de contagios y con reporte de cero casos activos del virus.

Hace ocho meses, el Ayuntamiento instaló cercos sanitarios en los accesos a la ciudad y en el Mercado 20 de Noviembre, este último fue retirado el fin de semana.

Las autoridades reconocieron la colaboración de los pobladores, pero hacen un llamado a no confiarse y que continúen respetando la sana distancia, ya que si regresan los contagios, se tienen que reforzar las medidas restrictivas y hay negocios que pasan por una crisis económica.— Megamedia