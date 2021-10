Retornan unos viejos vicios

Nepotismo y favoritismo en nueva Comuna

VALLADOLID.— A un mes de haberse iniciado la actual administración municipal, se han detectado dos presuntas irregularidades en el nombramiento de funcionarios, y, a pesar que se ha solicitado el organigrama de la Comuna, al menos hasta ayer viernes no se había recibido, supuestamente porque no se ha concluido con el proceso de las designaciones.

De acuerdo con datos obtenidos, en el departamento jurídico está Edgardo Baeza Castillo, como subdirector de ese departamento.

El funcionario, quien es identificado como priista, primero fue encargado de despacho de la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), luego en la administración que encabezó el ex alcalde Mario Peniche Cárdenas (2007-2010), ocupó la titularidad del departamento jurídico y ahora regresa como el segundo de a bordo en el mismo departamento.

Otra de las presuntas anomalías es la ratificación en el cargo de Antonio Díaz Aguilar, militante de Morena, como enlace municipal de programas federales y es hermano del regidor Daniel Díaz Aguilar, caso que configura nepotismo.

Este funcionario, en las dos pasadas administraciones de Morena, estuvo también como enlace de programas sociales, pero ahora fue ratificado en el cargo, incluso funge como maestro de ceremonias en los eventos que realiza el ayuntamiento.

Este funcionario municipal es profesor de educación primaria y continúa dando clases en la escuela Lázaro Cárdenas, en la población de Chichimilá, donde entra poco después del mediodía.

Sergio Iván Burgos Rodríguez fue nombrado como jefe del departamento de Protocolo y Logística, quien al parecer incurre en actos de influyentismo, debido a que contrata a su hermano Alex para dar el servicio de audio en los eventos del municipio.

Dentro de otros funcionarios nombrados se sabe de Sergio Maldonado, como enlace municipal de programas estatales; en Cementerio quedó Alexis Euán, apenas hace unos días fue nombrado Jorge Rivero Aguilar, mejor conocido como “Tito” en el departamento de Espectáculos. Este nuevo funcionario también ha sido identificado como miembro del PRI.

Otro ex priista es Fernando Mukul, recién nombrado jefe del departamento de Educación, Misael Arellano, quedó en Turismo. Este último funcionario es licenciado en Desarrollo Turístico, y hace algunos años encabezaba un proyecto en Xocén de avistamiento de pájaros.

Otra ex priista es Silvia López Góngora nombrada como jefa del departamento de la Casa de la Cultura; el profesor Mario Arce Carvajal, fue designado como director de Desarrollo Social, y en Deporte, Cultura y Educación fue designado Luis Ciau.

Ya se han hecho otros nombramientos como en el Agua Potable en donde quedó el que fungía como el contador de la paramunicipal de nombre Juan Antonio, entre otros, cuyos nombres de manera oficial no se ha informado, motivo por el cual se solicitó, cuando menos en dos ocasiones a la unidad de Comunicación el organigrama, pero hasta el momento no se ha proporcionado, con el argumento que aún no se concluye con ese proceso.

Se pidió el nombramiento de quienes ya estén como funcionarios, pero tampoco se ha respondido.

Una posible explicación a la designación de priistas o ex priistas es la antigua militancia del alcalde Alfredo Fernández Arceo, pues como se sabe formó parte del comité directivo municipal de ese partido en Valladolid, pero en las elecciones de 2018, debido a que no lo tomaron en cuenta para contender por la alcaldía por ese partido se fue al PVEM y dividió al tricolor, lo que para muchos fue el motivo por el que Morena volviera a ganar en el municipio con Enrique Ayora Sosa.

En las elecciones de este año cambió de bandera política otra vez y representó a la coalición Panal-PAN, con lo que al fin ganó la alcaldía y por eso no es bien visto que dé preferencia a militantes de su antiguo partido.— Juan Antonio Osorio Osorno / Megamedia