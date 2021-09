Revientan asamblea ejidal

Impiden evento para retirar unos beneficios a socio

VALLADOLID.— Un grupo de ejidatarios encabezados por Aurelio Xiu Uch y Antonio Abán Cocom, impidieron que la directiva ejidal llevase al cabo anteayer una asamblea en la que se le retiraría el usufructo al primero de Villas Guadalupe, en donde hay un cenote y unas grutas que explota turísticamente sin pagarle ningún peso a la comisaría ejidal.

Los inconformes cerraron el acceso al auditorio municipal, sede designada para la asamblea y para evitar los enfrentamientos, se decidió cancelar la reunión y reprogramarla para el próximo 24 de octubre.

Como ya publicamos en su momento, un grupo de ejidatarios encabezados por Xiu Uch y Abán Cocom mantienen un conflicto contra la directiva del comisario ejidal Maximiliano Kumul Can, de quien han solicitado su remoción, cuya solicitud ya la entregaron por escrito avalado por 179 firmas de ejidatarios, pero la directiva argumenta que muchas de las rúbricas son falsificadas, incluso de campesinos que han fallecido, por lo que fue rechazada.

Ante esa situación los ejidatarios inconformes, conocidos como los “Broncos”, ya hicieron la misma solicitud ante la Procuraduría Agraria, de modo que está en espera de una respuesta para llevar al cabo la asamblea para la remoción del comisario Maximiliano Kumul Can, porque según ellos cuentan con el apoyo de la gente.

El domingo, el comisario ejidal convocó a una asamblea, y en el orden del día habían varios puntos a tratar, entre ellos el retiro del usufructo de Villas Guadalupe, el cual está ubicado por el camino que conduce a Punta Laguna y cuenta con un cenote y algunas grutas que explota turísticamente Aurelio Xiu Uch, y no le entrega ningún peso al comisariado ejidal.

En la misma asamblea se aprobaría la lotificación y distribución de 21,000 hectáreas de Punta Laguna, así como también la entrega de una hectárea de terreno a cada uno de los 704 ejidatarios que se ubican en la orilla de la carretera que conduce a ese lugar, a lo largo de 14 kilómetros de ambos lados de la vía.

La asamblea, es la segunda que se llevaría al cabo, pero el grupo de los “Broncos”, se posicionó en la puerta principal del auditorio Municipal, impidiendo el paso de la directiva, y a pesar que llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, no abrieron el inmueble.

La directiva encabezada por su comisario ejidal Maximiliano Kumul Can y el secretario Ricardo May May, abrieron otro acceso a un lado e instalaron una mesa para que ingresen al recinto los ejidatarios que sí participarían en la asamblea, mientras sus opositores permanecieron apostados en la puerta principal gritando “remoción, remoción”, y otras consignas, y ofensas en contra de la directiva, ante la presencia de la Policía Municipal y Estatal.

De acuerdo con información proporcionada habrían ingresado unas 200 personas al recinto, y el grupo de los inconformes continuó en su lugar intensificando los gritos, incluso por momentos se caldeaban los ánimos, y estuvieron a punto de llegar al enfrentamiento físico, pero por fortuna las cosas no pasaron a más.

Luego de analizar y ver que no habían las condiciones propicias para llevar al cabo la asamblea, se decidió cancelarla, incluso se dieron cuenta que la Policía Municipal no abrió la puerta principal del recinto y según Ricardo May May, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo podría estar involucrado en el asunto, tomando en cuenta que es cuñado Antonio Abán Cocom, uno de los líderes opositores.

Aurelio Xiu Uch, otro líder de los inconformes señaló que han solicitado por escrito al mismo comisario convoque a una asamblea para removerlo, pero se ha negado, incluso el Consejo de Vigilancia no quiere hacerlo, por lo que ahora ya lo solicitaron a la Procuraduría Agraria, por lo que esperan que la respuesta sea lo más pronto posible.

Por su lado el comisario ejidal comentó que lo que quiere el grupo opositor es seguir apoderándose de manera ilegal de terrenos, no pagar la parte que les corresponde por el usufructo que tienen de Villa Guadalupe, no hacer, ni pagar sus fajinas, y ahora que se trata de meter orden se inconforman porque ven afectados sus intereses personales.

Además comentó que el asesor legal que tienen contratado es Rafael Acosta Solís, quien está peleando junto con ellos porque quieren apoderarse de las tierras, tomando en cuenta que al abogado ya le quitaron las tierras que se había apropiado de manera ilegal, incluso ya lo habían puesto como ejidatario pero ya se le expulsó y ahora quiere regresar, pero no se lo va a permitir.

Comentó que para el 24 de octubre se reprogramó la asamblea para tratar los mismos puntos, pero adicionalmente se rendirá un informe económico del comisariado ejidal y advirtió que si los inconformes insisten en su postura podría haber enfrentamientos entre ambos grupos, ya que ellos ya están cansados de las insolencias de los “Broncos”.

Por cierto la Policía estatal y Municipal estuvieron pendientes del desarrollo del conflicto, los del Estado dialogaron con Abán Cocom para que calme a sus seguidores y no se registre algún enfrentamiento.— Juan Antonio Osorio Osorno