Revive la playa del malecón

En el domingo de reapertura llegan pocos paseantes

Ayer, segundo domingo después de las vacaciones de verano, algunos cuantos visitantes llegaron a la playa del malecón de Progreso, la cual por primer domingo desde el 1 de julio se reabrió oficialmente al público.

Apenas el jueves pasado la Secretaría de Salud de Yucatán anunció que se levanta el cierre de las playas de los malecones de Progreso los sábados y domingos, medida que aplicó del 3 de julio al 5 de septiembre para prevenir contagios de Covid-19.

Así, prestadores de servicios y comerciantes al fin pudieron trabajar en un fin de semana en el malecón tradicional, donde la gente se suele concentrar.

Con la llegada de paseantes, aunque pocos, las playas del malecón revivieron, con familias reunidas a la sombra de una palapa o una sombrilla, y con vendedores ambulantes de diversos productos, como salvavidas.

Asimismo, los meseros ya pudieron atender a comensales en palapas de playa.

Wendy Pacheco Tun y Darío Ramírez, con sus siete hijos de 5 a 12 años, viajaron por primera vez al puerto desde que en marzo de 2020 se inició la pandemia.

“Nos vamos a Progreso a pasar el día”, dijo ella mientras en la estación de taxis del FUTV en Mérida.

“Mi esposo fue a comprar algo para comer, ya es tarde, los niños tienen hambre cuando lleguemos, y seguro en el puerto todo tiene precios elevados, no lo sé, hace dos años que no vamos a Progreso”, agregó. “Ojalá no haya mucha gente para que no estemos amontonados”. “Gracias a Dios nadie se ha infectado de Covid en la familia; no salimos...”, dijo.