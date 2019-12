Recompensa a su labor

Rifas y despensas en celebración a policías de Peto

PETO.— La labor de la Policía es una de las más riesgosas, pues todos los días se exponen a que les suceda algún accidente, por eso es importante reconocer su función entre la sociedad, señaló el alcalde Édgar Calderón Sosa ayer por la mañana en el festejo del “Día del Policía” en la terraza municipal.

El funcionario lamentó que muchas personas no se dan cuenta de la importancia del trabajo de un agente, quien cubre turnos de 24 a 36 horas, incluso más tiempo, y deja a su familia para cuidar a la ciudadanía.

“Tienen que dejar a sus hijos para dedicarse a proteger a la ciudadanía porque son los encargados de ver que no aumente el índice delictivo en la comunidad y muchas veces al acudir a un llamado de auxilio exponen sus vidas”, expresó.

“Por eso debemos reconocer su valor y el compromiso que asumen con la sociedad porque mientras muchos descansan o duermen en su casa, ellos cuidan la comunidad”, añadió.

“Tristemente vemos que muchos no tienen presente esa situación y no se dan cuenta de lo sensible que es el trabajo que realizan los efectivos porque cuando hacen una detención, sino remiten ante la Fiscalía a un delincuente conforme lo establece la ley, pueden salir nuevamente y a veces pese al esfuerzo que realizan, esos detenidos están de nuevo en las calles luego de unas horas”, comentó.

Como una manera de reconocer la ardua labor de los oficiales se llevó al cabo un convivio.

“Los que están aquí son los que cumplieron con los requisitos y cuando empezó la certificación varios desertaron, puedo decir que los oficiales que están en la corporación son honestos.

“Para celebrar como se debe, recibirán un bono de $1,000 cada uno, además de su aguinaldo que se debe de pagar mañana (por hoy)”, explicó.

Calderón Sosa informó que los policías hacen un trabajo digno, por lo que sus hijos deben sentirse orgullosos, sobre todo porque su papá es un oficial y está a cargo de la seguridad de su comunidad.

“Actualmente este municipio es ejemplo para otros porque hemos logrado disminuir la delincuencia hasta un 70%, hemos remitido a muchos delincuentes y también se han hecho importantes decomisos de droga.

“Queremos refrendar el compromiso que hicimos desde el primer día de la administración, pues no vamos a titubear cuando se aplique la ley y seguiremos teniendo mano dura.

“Muchas veces las personas se quejan cuando los detienen luego de cometer algún delito, pero vamos a seguir firmes y no bajaremos la guardia, seguiremos con mano dura en cuestión de seguridad.

El alcalde anunció que en marzo se harán fuertes inversiones privadas en la población, lo cual generará trabajo, pero los inversionistas pusieron como condición garantizar seguridad, por lo que se redoblarán esfuerzos. En la fiesta se rifaron una motocicleta, electrodomésticos y cada oficial recibió despensa.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

