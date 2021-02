Riña femenina, como “huracán”

Mujeres causan daños en un auto y 3 motocicletas

MOTUL.— Un pleito de dos mujeres terminó con una persona lesionada y daños calculados en miles de pesos en un automóvil y tres motociclestas.

Alrededor de las 19:45 horas de anoche, en una calle del fraccionamiento Vivah, dos mujeres se liaron a golpes y como un huracán rompieron el parabrisas de un automóvil y derribaron motocicletas.

Al lugar llegaron policías municipales, quienes sólo hallaron los vehículos dañados y cuando interrogaban a los propietarios salió una mujer ensangrentada gritando que una vecina trató de matarla y que se sentía mal, y pidió que le dijeran a su madre, que la ama mucho. “Claudia me agredió, me trató de matar, me aporreó la cara en el parabrisas del automóvil, luego caímos sobre las motos”, dijo.

Según testigos, el pleito se habría originado por viejas rencillas, ya que la lesionada “siempre cela a sus vecinas con su marido y cuando se embriaga las agrede, hasta que en esta ocasión le pusieron un alto”.

Paramédicos de la Policía Municipal la atendieron y luego llevaron a un hospital. Al automóvil gris Ikon placas ZCY- 389- A le rompieron el medallón trasero y astillaron el parabrisas. También derribaron una motocicleta DLW 110 c.c., otra Italika azul 125 c.c., y una Italika roja ynegra 110 c.c.

Los propietarios de los vehículos anticiparon que presentarán denuncias formales.— MAURICIO CAN TEC