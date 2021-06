Ríspida elección ganadera

Gritería y petición de expulsiones a varios en Tizimín

TIZIMIN.— Una agitada asamblea tuvo lugar ayer en la Asociación Ganadera Local (AGL) de esta ciudad tras ríspidas confrontaciones, insultos y gritos de socios con la adhesión y expulsión de agremiados.

La cita estaba programada en su segunda convocatoria a las 11 de la mañana, sin embargo comenzó poco antes de las 12 del día con instalación por parte del presidente de los socios, José Alberto Loría Fuentes.

El líder de los ganaderos nombró como escrutadores a Ángel Sánchez Polanco y a Nibardo Sánchez Osorio y antes de continuar con la asamblea intervino el ganadero Luis López Burgos, quien se levantó de su lugar para hacer una objeción.

“Creo que tenemos un problema, hay gente que no ha podido participar y creo que no es justo que se les dé de baja; sería bueno que se considere, la inclusión de nuevos, está bien, pero que expulsen a otros y mejor que lo analicen”, expresó.

Desde ese momento el ambiente sede fue poniendo tenso, pues comenzó la gritería y Carlos Pérez Arispe, secretario del consejo directivo intervino señalando que no van a desviar la asamblea y van a continuar con el orden del día programado.

En medio de la asamblea rindieron su informe el presidente Alberto Loría Fuentes con la proyección de un video de lo realizado a lo largo de dos años de administración así como dio su informe económico el tesorero Manuel Bates González y el presidente del consejo de vigilancia Germán Chan Couoh.

Hubo un sencillo homenaje por 23 ganaderos fallecidos y enseguida dio inicio el punto para la admisión de nuevos socios por lo que se nombre a los 14 de uno en uno para ponerlo a votación de la asamblea.

En ese momento un productor intervino pidiendo explicación sobre el caso del ganadero y ex líder Pedro Tec Tun, quien ya había sido expulsado en otra administración y seguía siendo socio.

Incluso pidió a Miguel Alamilla, quien había sido el presidente de la Ganadera en la pasada administración para que se presentara a dar una explicación.

El secretario le pidió a esa persona que regrese a su lugar, hubo gritos e incluso hasta insultos lo que generó que se calienten los ánimos de los asistentes.

Ya se había votado a favor de los nuevos socios hasta que fue interrumpida por el ganadero Francisco Esperón Villanueva, quien dijo que uno de los integrantes no podía ser agremiado ya que estuvo involucrado en robo de ganado a su rancho.

Los ganaderos comenzaron a alzar la voz y con ello los gritos de los asistentes.

El presidente Loría Fuentes intervino diciendo que no se tenía conocimiento de eso “si hay una sentencia que diga que el señor es culpable sería bueno que nos la traiga y presente, porque aquí podemos acusar a muchos, pero lo que vale es la denuncia”

“Aquí la máxima autoridad es la asamblea y se le puede admitir, pero el que habla y acusa que es un presunto que se apersone y traiga la sentencia y si esta firme el lunes o martes con el nuevo consejo directivo lo puede suspender” expreso el líder por lo que volvió a someterse a votación y lo aprobaron.

Se nombró a los socios a quienes se les dio de baja por que tienen más de tres faltas por no asistir a las asambleas así como se dio la lista de otros socios que ellos mismos pidieron su expulsión.

En medio de la petición anterior de aclarar el asunto de pedro Tec se pidió pasar a Miguel Alamilla ex líder para que explicara del por qué no fue valido en su periodo la expulsión de Tec Tun.

“Cuando yo fui presidente se hizo en asuntos generales la expulsión de Pedro Tec, pero la Sagarpa dio el resolutivo y dijo que no procede, pero ahora en esta asamblea sí se puede hacer” expreso Miguel Alamilla.

Incluso aprovechó para decir que Esteban Abraham Macari presidente de la Ugroy quien estaba sentado en la mesa del presídium, que desde antes en su rancho tuvo una reunión con Pedro Tec donde se cocinó.

“Ellos hicieron un trato para que saquen a Luis Cepeda (ex líder Ugroy) y con eso se comprometía a que no lo expulsen de la Asociación, no podemos permitir eso que solo sea por su beneficio personal” dijo al mismo tiempo que se armó la gritería.

Miguel Alamilla incluso pidió que no solo sea expulsado Pedro Tec si no Esteban Macari, y el ambiente ya estaba a punto de salirse de control y le fue retirado el micrófono por el líder de los ganaderos.

Loría Fuentes le dijo: “Eso que escuché y me dijeron que no es válido, si tienes una filmación o grabación adelante, pero si el lo escucho quiere decir que “estaba con el” expresó al mismo tiempo que los ánimos se caldeaban.

Al final el secretario lo sometió a votación y fue expulsado Pedro Tec junto con otros socios que integraban su directiva cuando fue presidente por irregularidades. WENDY UCÁN CHAN