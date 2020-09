Roban en rancho de un ex alcalde

Lamentan en Tizimín que no avancen los casos

TIZIMÍN.— Un enérgico llamado hizo ayer el ex alcalde y ex diputado priista Luis Rodríguez Canto a las autoridades estatales tras el robo en su rancho el pasado fin de semana.

Fueron alrededor de 200 mil pesos de inversión que perdió el productor ganadero luego que le desmantelaron todo su sistema de bombeo que incluye nueve paneles solares, bomba sumergible así como herramientas de trabajo del rancho Santa Mónica ubicado entre la carretera a Tizimín a Colonia Yucatán.

La noticia se comenzó a difundir la noche del lunes en las redes sociales luego que Rodríguez Canto publicara el robo ocurrido.

“Esto que nos está pasando y estamos viviendo referente a los robos sobre el desmantelamiento de nuestros ranchos, robo de ganado y de muchas cosas más que son primordiales e indispensables para nosotros los ganaderos, ya rebasa los límites y no tiene llenadera para los ratas; es indignante y nos da una impotencia tanto a mi como a mis empleados de no poder recuperar lo robado ya que con tanto esfuerzo, sacrificio y tiempo empleado en dejar nuestros ranchos funcionales y redituables”.

“Hoy me tocó a mí y así seguirán despojándonos de nuestro patrimonio y no hay quien les ponga un alto a estos delincuentes. Tendremos que seguir cuidándonos con nuestras propias manos”, expresó el ex alcalde.

Rodríguez Canto interpuso desde la noche del lunes una denuncia en la Fiscalía General del Estado y ayer por la mañana ya estaban los peritos investigando en uno de sus ranchos.

Según dijo tiene sospechas de empleados que han trabajado de manera temporal con él tras compadecerse de ellos al darle empleo, así como también de técnicos que han ido a su propiedad.

Sin embargo dijo que son presunciones pues hoy en día varios ganaderos han sufrido daños a su patrimonio que por muchos años han trabajado.

A la fecha, recordó, no se ha resuelto el robo de los 22 animales a uno de los ganaderos de Tizimín y eso es porque las autoridades correspondientes no están haciendo su trabajo.

Recordó los despojos que ha sufrido a su rancho años atrás en animales y en sistemas de riego sin que la autoridad le resuelva algún caso.

Rodríguez lamentó que el gobierno no presione a los responsables en cumplir con su labor pues hace algún tiempo el mismo ex gobernador Víctor Cervera Pacheco presionó y llamó hasta al mismo “diablo” para que se resuelva tanto abigeato que estaba ocurriendo en la zona oriente.

Dijo que el ganadero se está cansando y llegara un momento que tirará a matar pues no pueden soportar que acaben con el patrimonio de los ganaderos.

Relató que el sábado llevó a su vaquero y a su familia a su pueblo después de varias semanas que no salía por la contingencia, junto con su familia estuvieron el fin de semana fuera del rancho pero el lunes cuando regresó se percata que le habían desmantelado el rancho.

Añade que lo iba a dejar así pero prefirió denunciar y dejar un precedente así como exigir al gobierno para que cumpla y resuelva uno de tantos robos en la zona.— WENDY UCÁN CHAN