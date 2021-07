Roban sistema eléctrico con valor de casi $300 mil en Tizimín

TIZIMÍN.— El ganadero Lucio Alcocer Meneses tuvo pérdidas de casi 300 mil pesos, luego que le desmantelaron el sistema eléctrico de su rancho.

Alcocer Meneses, originario del municipio de Panabá, explicó que a finales del mes de junio visitó su rancho “San Eleuterio”, el cual tenía en el olvido, pero “todo estaba como lo dejé”.

Sin embargo, al llegar el pasado viernes 2 se percató de que el transformador ya no estaba en su lugar y que solo quedaban pedazos del equipo eléctrico.

Comentó que los ladrones rompieron el candado de la caseta, desvalijaron el arrancador y quitaron el cableado de cobre, las cuchillas y un cilindro de la veleta.

El transformador es pérdida total, pues quedó inservible y tendrá que renovar el sistema para volver a trabajar en su unidad de producción.

El ganadero todavía no interpone la denuncia, pero dijo que en los próximos días la realizará solo para que quede constancia, pues no espera recuperar nada porque no sabe exactamente cuándo le robaron.

Lamentó que en la zona se roben paneles solares y sistemas de riego y nunca se resuelvan los casos.

Incluso dice que las autoridades correspondientes solo toman fotografías y evidencias, pero no se da con los responsables.

El productor explicó que comenzó a ir a su rancho en esta pandemia y dejó de pagarle a la persona que cuidaba el lugar.

Por último, el afectado también lamentó la inseguridad que se vive todos los días.— WENDY UCÁN CHAN

Renta “San Eleuterio”

El ganadero Lucio Alcocer Meneses tenía la intención de dar su rancho en renta.

Hurto

Sin embargo, cuando regresó al lugar se dio cuenta de que le habían robado el equipo eléctrico.

Equipo

Los ladrones desvalijaron el arrancador y quitaron el cableado de cobre, las cuchillas y un cilindro de la veleta.

Denuncia

El afectado pondrá su denuncia en los próximos días.