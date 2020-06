Roban triciclo a octogenario de Tizimín; era su herramienta de trabajo

TIZIMÍN.- Desde hace varios días a don Mateo Canché Puc lo invade la tristeza y la desesperación ya que el viernes pasado le robaron su triciclo.

El hombre de 80 años, se gana la vida vendiendo plantas de ornato, trabajo con el que había logrado reunir el dinero para comprarse un triciclo, lo que consideraba su herramienta principal.

Su caso se divulgó en las redes sociales y desde entonces lo apoyaron con víveres y unos cuantos pesos, como los que recolectó esta mañana frente a la sucursal de una cadena de supermercados, pero le es imposible reunir lo que necesita para comprar otro vehículo de tres ruedas.

El octogenario vive solo en una casa de la calle 63-A x60 y 62 de la colonia Santa Rosa de Lima; todos los días se levantaba, acomodaba sus plantas en su vehículo y se dirigía por las calles hasta llegar al centro de la ciudad donde descansaba mientras espera que alguien se interese en alguna de sus macetas.

La noche del viernes todo cambió, salió por unas diligencias y al regresar olvidó colocar el candado de su reja. Al amanecer el sábado se llevó una desagradable sorpresa al no encontrar su triciclo y aunque lo buscó por todo su terreno, ya no lo encontró.

Sus vecinos se enteraron y lo publicaron en el Facebook, con la intención de ayudarlo y reunir el dinero necesario para comprar otro triciclo, sin embargo pocas personas respondieron al llamado.

Durante una pequeña plática con el reportero, menciona que varias personas lo han visitado para tomarle fotos a sus plantas y para conocer de cerca el caso, por lo que espera que en los próximo días pueda contar con un vehículo y así continuar con la actividad con la que la que se gana la vida.

“Aunque no sea nuevo, pero es parte de mis pies, como ven mi espalda esta lastimada, porque de joven fui jardinero y una vez me caí de un árbol y quede así, pero me gusta trabajar”, expresa mientras prepara atole.