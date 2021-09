Roban una motocicleta en conocida plaza de Motul

MOTUL. - Una persona se robó la noche de ayer una motocicleta que se encontraba en el estacionamiento de plaza Oasis; el hecho quedó grabado en un vídeo de una cámara de seguridad del lugar.

Los hechos se registraron anoche, alrededor de las 23 de ayer sábado, cuando el caco se llevó la motocicleta Italika 125 c. c., con placas Z3DU6, estacionada en Plaza Oasis.

El ladrón espero que los elementos de la Policía Municipal que todos los días hacen guardia en el estacionamiento, cerca de la gasolinera de la misma plaza comercial se quitaran para dar el golpe.

La moto es una Italika 125 c. c., automática, de color azul con negro, placas Z3DU6 del estado de Yucatán, se presume que una mujer vestida de hombre la responsable del hurto, pero no es muy claro.

El propietario pide a toda a la comunidad ayuda para dar con su vehículo, que es el medio de trasporte que utiliza para ir al trabajo.

El afectado Blas M.P.T. acudió la misma noche del sábado a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, quedando asentado con el número de expediente DT24-GL/001017/2021.- Mauricio Can Tec