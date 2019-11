Robos en el Centro de Motul

Un menor es el azote de la calle 29 entre 34 y 36

MOTUL.— Eduardo de Jesús Aké Uc pide a la Policía, el DIF Municipal y la Fiscalía del Estado proceder contra un menor de edad que entra a robar a los predios de la calle 29 entre 34 y 36 en pleno centro de esta ciudad.

Relata que “Ángel”, de 14 años de edad y conocido como ahijado adoptivo de “Pepe Lara”, es el azote de los vecinos de esa calle.

Indica que ya interpuso denuncias en la Fiscalía porque le robó en su panadería y espera que el DIF intervenga en el caso del menor.

“Nadie hace nada. Ya he comprado candados para cerrar bien y este chamaco no entre a mi panadería de nuevo”, dice.— Mauricio Can Tec