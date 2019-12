Rosario de choques

Motociclistas son protagonistas de varios percances

En Tizimín, derivado a su falta de precaución, una mujer chocó su moto contra un auto habilitado como taxi la mañana de ayer viernes, en la calle 37-A entre 60 y 62 de la colonia Santa María.

De acuerdo con datos recabados, el accidente ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, cuando Nelly Felipa Romero Chablé, de 27 años de edad, circulaba a bordo de una moto Italika, color azul, y llevaba como acompañante a Nelly R., de 17 años.

Cuando llegó al cruce con la calle 62, la motociclista no respetó la señal de alto y se impactó contra la parte frontal de un vehículo Tsuru habilitado como taxi del sindicato “Los Reyes”, el cual guiaba Carlos Francisco Aranda Tinah, de 28 años.

Debido al impacto, las ocupantes de la moto cayeron al suelo y resultaron lesionadas. Fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar, posteriormente fueron trasladados a la clínica del IMSS.

En otro hecho, por la tarde, un adolescente propició un accidente en la calle 50 entre 83 y 85 de la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con datos recabados, Ángel Ronaldo H.C., de 16 años, circulaba en la calle 84 a bordo de una moto Dinamo, color naranja; en el cruce de la calle 50 se pasó la señal de alto y colisionó contra otra moto, una Italika color gris, la cual conducía Suemy Guadalupe Xuluc Cimé, de 30 años, quien llevaba como acompañante a sus dos hijas, de 14 y 4 años.

Al pavimento

Tras la colisión madre e hijas cayeron al suelo, y presentaron heridas leves. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención médica.

El padre del menor responsable del percance se presentó en el lugar y llegó a un acuerdo con los afectados.

También ayer, un joven motociclista resultó lesionado luego de derrapar cuando transitaba sobre la calle 51 entre 84 y 86, cerca de la pista Culpul.

Israel P.Z. circulaba sobre la calle 51 a bordo de una Italika, 150 cc, color rojo, pero al tomar una curva al parecer perdió el control de la moto y derrapó.

El paramédico de la Policía Municipal le brindó los primeros auxilios al jovencito, quien presentó lesiones menores. Al no haber daños a terceros, oficiales que llegaron a escena, le brindaron labor social al menor y lo trasladaron hasta su casa junto con la moto.

En Tekax, la guiadora de una moto pasó rápido sobre un bache y perdió el control de vehículo para derrapar, ayer, cerca de las 3:40 de la tarde, en la calle 41 entre 36 y 38 de la colonia Lázaro Cárdenas.

Melisa Montalvo Cabrera, de 23 años, manejaba una Italika 150 cc y llevaba como acompañante a su cuñada Leticia Ku Chan, de 26.

Ambas sufrieron golpes y raspones leves. Fueron llevadas al Centro de Salud para ser valoradas.

En Ticul, un lesionado de consideración fue el saldo de un aparatoso accidente entre dos motociclistas.

El percance ocurrió ayer poco antes de las 9 de la noche, en el tramo Ticul-Pustunich, a escasos metros de la comisaría.

Uno de los guiadores, conocido como “Ciro”, iba de Norte a Sur, pero de forma repentina fue impactado por alcance por la moto que guiaba Neftalí Alejos. Ambos conductores salieron proyectados varios metros, pero la peor parte se la llevo “Ciro”, ya que sufrió fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado al Centro de Salud.

Mototaxi contra moto

En Akil, los esposos José Roberto Montejo Díaz y Deysi Carolina Cuxim Pech, ambos de 34 años y vendedores de marquesitas, viajaban en un mototaxi y fueron chocados por alcance por una moto en la que iban los hermanos Ángel Gabriel y Antonio Canul Pech, de 20 y 27 años de edad, respectivamente.

El percance se registró anteanoche, cerca de las 7, en el tramo Oxkutzcab-Akil, a 800 metros del entronque de la carretera del Mundo Maya.

Tras el impacto, Montejo Díaz y Deysi Cuxim quedaron atrapados entre los fierros del mototaxi; el primero sufrió posible fractura de tibia y peroné, y la mujer presentó una herida sangrante en el brazo izquierdo. Los hermanos cayeron en la maleza, a la vera del camino.

Al lugar llegaron policías de Oxkutzcab y Akil, así como paramédicos de la Cruz Roja de Tekax. Los hermanos fueron detenidos a la espera de un arreglo con la parte afectada.

Todos los involucrados regresaban a casa luego de estar en Oxkutzcab; los esposos, oriundos de Akil, terminaban su jornada de venta de marquesinas, en tanto que los hermanos, de Tixméuac, habían visitado la Feria de la Naranja.

En Sacapuc, comisaría de Motul, un policía municipal a bordo de una moto chocó por alcance contra un auto y tuvo que ser hospitalizado. El percance se registró anteanoche, cerca de las 9:48.

Alexander Crespo, quien estaba en su día de descanso, conducía de Norte a Sur la motocicleta Honda Cargo, 150 cc, en la carretera Sacapuc-Kiní, cuando a la altura de la entrada a una granja de pollos, un automóvil no identificado presuntamente frenó intempestivamente.

El oficial no pudo detener su marcha a tiempo, se impactó contra el auto y derrapó varios metros. Se detuvo fuera de la vía.

El otro conductor no detuvo la marcha de su vehículo y abandonó al lesionado dejándolo a su suerte.

Paramédicos de la Policía Municipal le ofrecieron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a la clínica del IMSS para descartar lesiones más graves.

También anteanoche, pero en la cabecera, un perro que salió intempestivamente a la calle e intentó morder a un motociclista provocó que éste pierda el control de la moto se impacta contra un automóvil estacionado.

El joven, de apellido Álvarez, iba de Sur a Norte sobre la calle 30 entre 27 y 25, a bordo de la Italika, 110 cc. El can corrió hacia él con la intención de morderle un pie y, al tratar de esquivarlo, el guiador chocó contra la portazuela del auto.

Los hechos no pasaron a más y el jovencito llegó a un arreglo con el propietario del auto.— Dídier Canché Tec / Julio C. Caamal Cuy / Mauricio Can Tec / Sergio Iván Chi Chi

