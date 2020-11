Sacerdote festeja el aniversario de su ordenación

YAXCABÁ.— El párroco de la iglesia de San Francisco, Manuel Chuc Canté, cumplió anteayer 13 años de ordenación sacerdotal de manos del arzobispo emérito de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie Belauzarán.

“Una de la satisfacciones es la experiencia que Jesucristo, como buen pastor me ha permitido vivir en las diferentes comunidades, sirviendo con amor y dedicación; en segundo lugar, que a pesar de las dificultades debido a la fragilidad humana que he vivido en mi ministerio sacerdotal siempre he visto la presencia de Dios, que me fortalece y anima, y en tercer lugar, saber que uno no está solo, sino que tiene a sus hermanos sacerdotes y a la comunidad católica”, indicó el padre.

Recordó que de 1991 a 1993 fue acólito en su natal Espita y ese mismo año ingresó al seminario donde estudió la preparatoria.

En 1995 recibió el curso introductorio y de 1996 a 2000 estudió filosofía.

Posteriormente cursó la etapa teológica y después dos años de estudios de la licenciatura en Teología Dogmática en Roma, Italia, de 2005 a 2007.

En Roma, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong le informó que lo ordenarían como Diácono Transitorio el 25 de julio de 2007, en la fiesta de Santiago Apóstol.

Chuc Canté fue enviado a Chuburna, en la ciudad de Mérida y unos tres meses después fue ordenado como presbítero.

También indica que hace tres años fue ordenado por monseñor Emilio Berlie Belauzarán, junto con los presbíteros Alejandro Aguayo Escalante, quien está en la rectoría de Nuestra Señora de las Mercedes, en Tanlum, Mérida y es titular del tribunal eclesiástico; Juan Martín Méndez Bojórquez, quien presta su ministerio como párroco en la parroquia del Señor de las Ampolla, en el municipio de Kinchil, y David Pedraza López, quien es párroco en la iglesia de San Bernardino de Siena, en Tixkokob.— j.c.p.k.

Diario de Yucatán