Salen al Centro como antes de la pandemia

Motociclistas en las calles y otros viajan a Mérida

IZAMAL.— Como un lunes antes de la pandemia de Covid-19 se vivió ayer en esta ciudad, pues se observó a muchas personas circulando, principalmente a bordo de motos, en el Centro.

Ayer, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que aumentaron de 12 a 13 los casos de Covid-19 en Izamal, así que no es uno de los “municipio de la esperanza” (aquellos sin enfermos de Covid-19 en su territorio y en municipios vecinos) y por tanto no tiene autorización de la Secretaría de Salud federal para levantar la cuarentena y reanudar las labores no esenciales desde ayer.

Sin embargo, en un recorrido se observó que más gente que en días antes salió a realizar actividades.

Por ejemplo, se vio a vecinos que esperaron una o dos horas en el paradero de los taxis de la ruta Izamal-Mérida, debido a que pocas unidades trabajan.

Los pasajeros no respetaron la sana distancia al hacer fila en el paradero, a unos metros del Palacio Municipal, y, aunque cerca de ahí hay un filtro sanitario con dos policías municipales, los agentes no fueron a indicarles que cumplan con la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.

También se vio pasar la patrulla estatal 6598 cada media hora por el sitio de taxis que van a Mérida.

En el recorrido se observó que la gente que suspendió el quédate en casa compraba calzado, chancletas, hilos de estambre y tela para bordar, pero no hay tienda abierta en esos giros.

Otros buscaron materia prima para levantar sus talleres de bordado.

En la comisaría Kimbilá los talleres de ropa bordada siguen cerrados.— José Candelario Pech Ku