Salen de nuevo a la calle

Los simpatizantes del FIRO lanzan nuevas exigencias

VALLADOLID.— Un grupo de 40 simpatizantes del Frente Indígena Regional del Oriente (FIRO), encabezados por su líder Jorge Escobedo Esquivel, realizaron una marcha por calles de la ciudad y concluyeron con una protesta a las puertas del Palacio Municipal. Exigían varias cosas, entre ellas tener gobiernos que los escuchen y resuelvan sus problemas.

El grupo salió del parque de San Juan, sobre la calle 40, donde se reunieron los manifestantes. Caminaron por la misma arteria apoyados por un auto con equipo de sonido, en donde Escobedo Esquivel, a través de un micrófono, exigió un gobierno claro, justo y transparente, sin mentiras ni ambiciones individuales.

También pidió un gobierno que no desaparezca personas ni las asesine, que luche contra la impunidad e injusticias, que escuche al pueblo y resuelva sus problemas sin partidismo, religión o lengua.

Dijo que quieren un gobierno que piense en los obreros, en los campesinos, artesanos, y en todos los pueblos en general, pero sobre todo en los más vulnerables que son los niños y los adultos mayores.

Indicaron que ya están cansados de que los apoyos se entreguen de manera selectiva, de tal modo que no les llegue a los que no pertenecen al partido que hoy gobierna en los tres niveles de gobierno, o en su defecto que los entreguen a la gente que no lo necesita.

Indicaron que la gente del campo solo es útil en tiempos de campaña, pero luego se olvidan de ellos, por lo que exigen a diputados y senadores que les reconozcan sus derechos.— Juan Osorio