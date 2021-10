Salida adelantada en Uayma

Reportan que candidatos ya hacen campaña

UAYMA.— A pesar que las campañas están programadas oficialmente para iniciar el próximo miércoles 27 del presente mes, en este municipio algunos candidatos ya se han empezado a mover realizando visitas a domicilio, sobre todo la ex alcaldesa Yamili Cupul Vázquez, de quien sus adversarios presumen estaría gastando dinero del erario, además del apoyo que recibe de algunos empresarios constructores, con el objeto de darles obras en caso de ganar la próxima elección extraordinaria que se llevará al cabo el próximo 14 de noviembre.

Hace unos días publicamos que las autoridades electorales del estado, determinaron que el próximo 27 del presente, los candidatos a la alcaldía de este municipio podrán iniciar campaña y que solo pueden gastar poco más de $100,000, ya que es justo lo que deberán comprobar.

De acuerdo con información obtenida con vecinos de la comunidad, la ex alcaldesa Cupul Vázquez es quien más se está moviendo antes de iniciar la campaña de manera oficial, y creen que estaría gastando dinero del erario, tomando en cuenta que la presidenta del Concejo Municipal, Arely Ciau Cupul, despacha en la casa de la ex primera edil.

Se averiguó que la presidenta del Concejo Municipal, si no está en la casa de la ex alcaldesa, la ubican en su propio domicilio, pero no acude al Palacio Municipal, en donde según se informó no hay gente, solo se puede ver en el lugar a uno o dos policías de guardia, de tal modo que la mayoría de los departamentos se encuentran acéfalos.

No hay servicio de atención ciudadana, menos los servicios públicos municipales, tomando en cuenta que las calles están en deplorables condiciones con baches, incluso a oscuras, pero nadie hace nada, ya que los miembros del Concejo Municipal están más en campaña que dando atención a la gente.

También se supo que hace unos días se llevó al cabo una reunión con motivo de un aniversario más del Comité Municipal del PAN, en donde estuvo presente la candidata Arely Coronado Alcocer y el presidente estatal de ese partido, Asís Cano Cetina, quien pidió a los presente apoyar la candidatura de la aspirante.

El que aún no realiza alguna actividad, al menos que se tenga conocimiento es el candidato del partido Morena, Armín Castillo Heliodoro, debido al parecer por falta de recursos. Por su lado Ranulfo Cupul Cemé del PRD, al parecer se está enfilando para hacer una alianza con la ex alcaldesa del PRI Yamili Cupul Vázquez.

Mientras tanto en la comunidad es notoria la calma en las calles, incluso casi no se ve gente caminar por el centro de la comunidad, pues las reuniones políticas que se hacen son en el interior de las casas.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan