Sana y salva por “milagro”

Dan de alta a la niña lesionada en choque de motos

BUCTZOTZ.— Para Basilio Martín Canto, los milagros existen pues su nieta está sana y salva luego del accidente que se registró anteayer entre dos motos.

“No sé cómo explicarle la alegría que siento de ver a mi nietecita viva, yo sentí que se me estaba muriendo”, expresa Martín Canto, quien es pastor de una iglesia.

Recordó que ese día llevaba en la moto a Hefzi Uc Martínez, de 5 años de edad, y de pronto se percató que el otro motociclista conducía a alta velocidad, por lo que frenó y no cruzó la calle.

Sin embargo, dijo que la llanta se proyectó en su pierna y su nieta salió volando hasta caer al pavimento.

“Mi nieta no reaccionaba, le agarré la pancita y por la nariz me di cuenta que no respiraba, por eso recurrí a la oración porque es lo único que sé hacer, la puse en mis brazos y se la encomendé mucho a Dios”, explicó.

“Fue sorprendente cómo de la nada reaccionó, sentí que la había perdido y véala, está con nosotros sana y salva”, agregó.

Explicó que a él lo iban a trasladar al Hospital San Carlos de Tizimín, pero se negó para ir hasta la clínica Agustín O’ Horán, donde estaba ingresada la niña.

Según dijo, en el hospital sucedieron cosas extrañas, ya que primero el enfermero les dijo que el equipo para que le hagan la tomografía se había descompuesto.

Agregó que tras una radiografía, diagnosticaron que la niña tenía fractura craneoencefálica.

La angustia de la familia aumentó cuando de uno de los ojitos de la menor salió una lágrima de sangre.

Pero comentó que de repente avisaron que ya funcionaba la máquina y luego de hacer el estudio, los médicos confirmaron que no tenía nada y solo fue un susto. “A las 7 de la noche ya le habían dado de alta, no nos cobraron un solo peso, todo se trató de una enorme bendición”, concluyó.— WENDY UCÁN CHAN

Visitas

Martín Canto dice que la gente de la comunidad comenta que es un milagro del Señor y algunas personas visitan a la familia porque están incrédulos tras lo ocurrido.

Cultos

La gente de su congregación rezó el fin de semana y tienen programado cultos por la niña, además dice que su estado de salud no está bien, pues siente dolores en el cuerpo.