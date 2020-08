Sanción por tirar basura en San José

Luego de quejas vecinales, llega la limpieza mensual

SAN JOSÉ ORIENTE, Hoctún.— El Ayuntamiento pidió al comisario municipal, Jorge May, que vigile que los vecinos no tiren basura en la vía pública y que si detecta a un infractor lo exhorte a no contaminar y, si reincide, recibiría una multa.

A raíz de que vecinos se quejaron en las redes sociales de que el centro de esta comisaría está en deplorables condiciones, el alcalde César Novelo Arana entregó herramientas de limpieza al comisariado y empleados del Ayuntamiento retiraron la maleza y basura que se acumularon luego del paso de la tormenta “Cristóbal”.

En entrevista, el edil dijo que “no se han descuidado los espacios públicos.

“El Ayuntamiento está poniendo su mejor esfuerzo, luego que se decretó la emergencia por el Covid-19 (desde marzo) y por el paso de la tormenta ‘Cristóbal’ (en la primera semana de junio).

“Por desgracia, el confinamiento de trabajadores para no exponerlos (al Covid-19) conlleva restricciones.

“La Comuna se abocó a la entrega de despensas, frutas, verduras, carne de pollo y cerdo, entre otros apoyos.

“La prioridad es la salud de nuestros habitantes y por consiguiente seguimos con las prevenciones. Ahora que se puede, pues vamos a regresar poco a poco a las actividades cotidianas.

“Este esfuerzo es de todos los trabajadores de la Comuna, sin ellos no se podría hacer nada.

“Como dije, ahora que hay un poco más de personal disponible, se hace esta limpieza, que se hará una vez al mes dependiendo como esté la imagen de la comisaría, hay que recordar que la imagen es de todos”, indicó.

En la comisaría se dijo que los vecinos suelen dejar bolsas de basura, envases de refrescos embotellados y bolsas vacías de frituras, entre otros desperdicios, en los espacios públicos.

La Comuna instalará botes de basura para que la gente ponga los desperdicios, y pidió sancionar a quien tire desperdicios donde no debe.— José Candelario Pech Ku