Santa visita Umán y reparte dulces

A bordo de un mototaxi reparte dulces a los niños

UMÁN.— A bordo de un mototaxi y acompañado de vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, Santa Claus recorrió colonias cercanas para repartir dulces a los niños y llevarles un poco de alegría navideña para afrontar el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Cada diciembre, Emiliana Canul Caballero, vecina de la Hidalgo, hace festivales para los niños de su colonia, pero ahora, debido a la pandemia del Covid-19, no pudo hacerlos y tuvo que innovar.

Así que ella y su vecino Miguel Ángel Ramírez Santamaría, quien padece de discapacidad motriz y se vistió de Santa Claus, a bordo de su moto adaptada recorrieron calles de la colonia Hidalgo y parte de la San Felipe, anteanoche lunes, y repartieron dulces a los niños.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han dado, no solamente por los vecinos que cada año me apoyan, sino también por aquellos que colaboran conmigo con sus donaciones de dulces, lo que nos permite hacer esta actividad de que los niños de la colonia puedan saludar a Santa y tener un poco de alegría”, expresó la vecina Emiliana Canul.— Carolina Uc Quintal