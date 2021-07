Queja en Izamal por las pérdidas y multas por mora

IZAMAL.— Comercios, hoteleros y restauranteros de este Pueblo Mágico sufrieron cuantiosas pérdidas económicas por el apagón que afectó a 21 comunidades de siete municipios durante 14 horas, de las 5 a.m. a las 7 p.m. del domingo 4, porque falló el transformador de potencia de la subestación local.

En esta población causó enojo el prolongado apagón —se cambiaron transformadores en varias partes de la ciudad— y que el servicio, luego que se restableció, estuvo fallando en la noche del domingo y todo el lunes.

La falta de electricidad desquició las actividades de vecinos y visitantes, quienes en pleno fin de semana turístico y quincena no pudieron retirar dinero en los cajeros automáticos bancarios.

Los comercios, como farmacias y súpers, no pudieron cobrar con tarjetas bancarias y cajas registradoras.

Izamaleños y turistas pasaron apuros por el calor, al no poder usar equipos de aire acondicionado, y por la falta de los servicios de bombeo de agua potable, internet, telefonía celular y de productos básicos, como las tortillas.

“Vimos que en el periódico (la Comisión Federal de Electricidad, CFE) dice que debes marcar al 071 para hacer algún reporte, (pero) ni madr....s. No contesta nadie, solo está de pantalla ese número; de por sí nadie contesta, a te cansas y ese número solo sirve para dos cosas: para una y otra p... m....”, expresó el vecino Wílberth Solís.

Juan Gamboa, otro vecino, indicó: “Estoy molesto. Debí hacer un pago y ahora me van a cobrar multa; no es mi culpa, pero eso las empresas no lo entienden.

“Santo problema: a cada rato se va la luz, lo malo que la CFE ni enterada está del problema que ocasionan esas fallas. Vas, lo reportas y te dicen: ‘No es nuestra culpa’”, narró Gamboa.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Pocas plantas de emergencia

Solo los pocos comercios que tienen plantas generadoras de electricidad para emergencia funcionaron casi normalmente en Izamal; los demás abrieron pero no atendieron a clientes el domingo y lunes, que fueron días muy calurosos.

Veintiún localidades sin luz

Según la CFE, la falla de un transformador dejó sin luz a Chacmay, Sitilpech, Tunkás, Pibtuch, Cenotillo, San Antonio Chuc, Chumbec, el oriente y el poniente de Izamal, Sudzal, Kambul, Cuauhtémoc, Xanabá, Onichén, Tekantó, Kimbilá, Citilcum, Tixcochó, Teya, Tekantó, Kantirix y Tepakán.