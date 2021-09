Denuncian saquean en el ayuntamiento de Peto

Nuevo alcalde de Peto denuncia a su antecesor

PETO.— A última hora se tuvo que cambiar de lugar la sede para la ceremonia de toma de protesta del alcalde entrante Renán Jiménez Tah, que estaba programado ayer a las 7 de la noche en la terraza municipal.

Jiménez Tah señaló que por causas de fuerza mayor tuvieron que cambiar la sede a un salón de fiestas ubicado a unas cuadras del centro de la comunidad debido a que anteanoche le cortaron el suministro eléctrico al Palacio Municipal.

“Se comunicó conmigo personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que ayer (por el lunes) cortaron la electricidad al Palacio por una deuda que tiene la administración de Édgar Calderón Sosa con ellos.

“La deuda es de dos millones 800 mil pesos, motivo por el cual ya no se puede hacer el evento en la terraza como estaba previsto, además que no hizo la entrega-recepción, por lo tanto, no podemos entrar todavía en el Palacio Municipal.

“El viernes se comunicaron con nosotros para decir que entregarían algunas áreas, pero en realidad nada fue formal porque no hubo ningún documento oficial de por medio.

“Ese día entregaron áreas sin trascendencia como Biblioteca, Educación, Asuntos Religiosos, Desarrollo Rural y Social, y Deportes, pero todo parece indicar que lo único que buscaba el alcalde era aparecer en las fotos nada más.

“Quedaron en pasar un cronograma para poder continuar el lunes y hoy martes (ayer) con el proceso de entrega-recepción, pero eso ya no ocurrió”, sostuvo.

De acuerdo con Jiménez Tah a las 12 de la noche de ayer martes llegarían unos notarios “para que ellos vean en qué condiciones estamos tomando posesión, pues darán certeza legal para ingresar a las oficinas del Palacio Municipal y en caso de que eso no pueda ser posible, habilitaremos de manera provisional algunos predios para atender a la gente”.

Consternación

Jiménez Tah señaló que ignora por qué no quieren entregar, pero de lo que está seguro es que ya saquearon el Ayuntamiento.

“Es un saqueo nunca antes visto, en toda mi vida nunca había visto algo así, como estuvieron desmantelando todas las áreas, esto es un robo en toda la extensión de la palabra.

“No a mí están perjudicando, es al pueblo al que perjudica este señor (Calderón Sosa) de esta manera y se procederá legalmente hasta llegar a las últimas consecuencias”, aseguró.

“Alguna vez escuché de alcaldes que se llevaban los bacines al terminar su administración, pero éste (Calderón Sosa) se está llevando hasta el sumidero”.

El alcalde entrante indicó que no sabe cuál sea la verdadera intención de Calderón Sosa, pues “si lo que quiere es que la nueva administración inicie desde cero, los más perjudicados serán los habitantes”.

“Hemos sabido que lo que busca es que no apoyemos al pueblo y por eso desmanteló hasta las patrullas, dejó sin nada los departamentos, pero vamos a proceder legalmente.

Asimismo, indicó que ya se están asesorando legalmente por todas las obras inconclusas que se están dejando, pues desde la medianoche Calderón Sosa dejó de ser alcalde.— MEGAMEDIA.