Saqueo “por hambruna”

Inconformes se llevan despensas; eran de Itzincab

UMÁN.— Tras enterarse que el alcalde Freddy Ruz Guzmán entregaría despensas en la comisaría de Itzincab, vecinos del fraccionamiento umanense Piedra de Agua lo esperaron, con mototaxis cerraron el paso a una camioneta de la Junta de Agua Potable de Yucatán (Japay) que transportaba paquetes de productos, exigieron que les toque esos apoyos y, al final, se los apropiaron para afrontar la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El incidente ocurrió luego que el jueves 16 llegaron unas 11,000 despensas estatales, que el Ayuntamiento dijo que son para la ciudad y los fraccionamientos y repartió desde el viernes 17. El lunes 20 arribaron 5,000 paquetes más y la Comuna dijo que serán para las comisarías.

Ayer viernes en la mañana, vecinos de Piedra de Agua, en su mayoría choferes de la Unión de Mototaxistas Piedra de Agua (UMPA), interceptaron en la calle 42 con 29 de la comisaría de Itzincab a los empleados del Ayuntamiento y del gobierno del Estado que, de casa en casa, entregaban despensas en el fraccionamiento Paseos de Itzincab y en Itzincab.

El grupo era de unas 10 personas, encabezadas por Cristian Tornado, líder de UMPA, quien se acercó al alcalde y le recriminó que al fraccionamiento Piedra de Agua lo olvidan, no les dan despensas a pesar de que siempre apoyan al Ayuntamiento y al gobierno del Estado, y que ahí unas 6,000 familias padecen hambre.

En respuesta, Ruz Guzmán les pidió que tengan paciencia y dijo que ya solicitó al gobierno estatal que envíe más despensas.

Ángel Ceballos, coordinador de la entrega del apoyo, igual les pidió que “tengan paciencia”, pues pronto llegarían las despensas.

Pero los vecinos, molestos, exigieron que les den las despensas y dijeron no querer esperar porque las necesitan y tienen hambre.

A pesar que los funcionarios les pedían paciencia y les aseguraban que les llevarían despensas, los vecinos se negaron a liberar la camioneta hasta que lleguen paquetes para ellos.

Ángel Ceballos fue a hablar por teléfono para solicitar más apoyos, pues tenían retenida la camioneta.

Se las reparten

Al ver que no atendían su petición, algunos vecinos se subieron a la camioneta y comenzaron a repartir los paquetes a las personas ahí reunida. Mientras repartía, una mujer decía que era una despensa por persona.

Incluso, intentaron subir los paquetes en un mototaxi para llevarlas a Piedra de Agua, pero la gente gritó que eso no lo iba a permitir, pues las despensas son para los que estaban ahí.

Después de eso, Ruz Guzmán informó que se iba a reunir con el despacho del gobernador (Mauricio Vila Dosal) para solicitar más despensas, se comprometió a que hoy sábado, a las 8 a.m., se repartirán en Piedra de Agua, pidió que estén tranquilos y alisten su credencial (de elector) y aseguró que les tocará a todos.

Durante el tiempo que se retuvo la camioneta, policías municipales y estatales no intervinieron para tranquilizar a la gente.

“No me parece lo que hicieron los de Piedra de Agua, porque no es posible que estuvieran reteniendo una camioneta con las despensas que eran para los vecinos de Itzincab, pues ya que nos avisan, no nos va a tocar porque nos las quitaron, sabemos que todos las necesitan, pero éstas eran nuestras”, dijo Guillermo Pavón Aké, vecino de Itzincab.

A las 2:30 p.m., en su cuenta de Facebook, el alcalde publicó que “condenamos los hechos ocurridos (ayer) en la Hacienda Itzincab”.

Afirmó que “entiendo la situación que pasan los vecinos del fraccionamiento Piedra de Agua al no recibir los víveres y que hacen mucha falta en esta contingencia de Covid-19.

“Informo a todos los habitantes del fraccionamiento de Piedra de Agua que vamos entregar estos apoyos alimentarios a partir de mañana sábado 25 de abril, actividad que ya se encontraba programada de acuerdo con nuestra logística de entrega porque como saben Umán es muy grande y ordenadamente hemos estado acudiendo a las distintas colonias, comisarías y fraccionamientos.

“A pesar del mal actuar de algunas personas el día de hoy, no nos representa a todos los umanenses porque nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios, amables y unirnos siempre en los momentos más difíciles para salir adelante”, afirmó, entre otras cosas.— Carolina Uc Quintal

Viviendas

6,016 casas vendidas hay en la unidad habitacional. En total se proyectó construir 8,360 viviendas en 128 hectáreas.

Habitantes

23,462 personas habitan en el fraccionamiento, el cual tiene 50 comercios, se informa en el sitio piedradeagua.mx/ en internet.