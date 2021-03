Se adaptan al cambio

Vallisoletanos buscan opciones para su sustento

VALLADOLID.— A fin de tener recursos para subsistir ante la crisis por el Covid-19, comerciantes de esta ciudad, como piñateros, propietarios de equipos de luz y sonido, estilistas, entre otros, cambian de giro comercial debido a que la actividades que realizaban antes ya no son demandadas.

Nicolás Hoil May, quien tiene dos tiendas de venta de piñatas y su propio taller “Alegrisas”, ubicado en la colonia Oaxaqueña, explicó que durante el año que ha durado la pandemia las ventas de su negocio bajaron considerablemente.

Recordó que antes de la emergencia tenía clientes todos los días y en diciembre las ventas aumentaron, incluso enviaba a varios puntos de Quintana Roo, donde también le compraban, pero ahora ese negocio ya no genera suficientes ingresos, pues pese a que sigue abierto las ventas son muy pocas, incluso a veces no vende nada. Patricia Hoil May, hermana de Nicolás, comentó que ella era estilista, pero durante varios meses no ha tenido el movimiento que tenía antes, por lo que en plática entre ambos hermanos llegaron a la conclusión que se tenían que cambiar de giro si querían salir adelante.

Los dos invitaron a su otro hermano, Felipe, y a Hilario Hau Canché para poner el negocio “El Patrón”, dedicado a la venta de tortas, tacos y otros antojitos por las mañanas.

Los socios rentan un local ubicado sobre la calle 39 con 32 en el barrio de Santa Ana, cerca del mercado.

Por su parte, Juan Carlos Osorio Aguilar se dedica desde hace varios años a la renta de equipo de luz y sonido; sin embargo, las restricciones por el virus le han cambiado la vida, pues ahora ofrece tacos y tortas en un puesto que se ubica sobre la calle 40 entre 51 y 53 en el barrio de San Juan.

Reconoce que al principio fue muy duro, pero ahora ya cuenta con sus clientes y aprovecha el paso de muchas personas que van en busca de empleo o que ya están trabajando en el proyecto del tren maya, ya que por esa zona están las oficinas de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), que tiene a su cargo la obra.

Apenas hace unos días, Gabriela Patrón Díaz, quien se dedica a ser estilista, comentó que la actividad es baja, pero para completar su ingreso económico también prepara comida que ofrece por órdenes, incluso con servicio a domicilio.

Así como estos vallisoletanos, son muchas las personas que han cambiado de giro comercial, sobre todo los que ofrecen algún servicio para eventos sociales que hasta ahora siguen suspendidos.— Juan Osorio Osorno