Se anticipan a la reapertura: llegan decenas a Progreso

PROGRESO.– El anuncio de la reapertura de playas que será a partir del lunes 2 de noviembre fue suficiente para que numerosos paseantes llegaran ayer sábado al puerto y como se esperaba, todos se dirigieron al malecón, cruzaron vallas metálicas y cintas amarillas que marcan que aún están cerradas.

Pero como comentó el mesero Antonio Carvajal Rubio, solo falta unos ocho días para que oficialmente reabran las playas del malecón, así que mientras llega el lunes 2 de noviembre, los meridanos y familias del interior del estado continuarán llegando al puerto.

Ayer sábado, después del mediodía, llegaron numerosos paseantes, unos lo hicieron en los autobuses de la camionera AutoProgreso, otros por colectivos, en automóviles particulares y taxis que estacionaron en la glorieta de la calle 80 con 19, todos se dirigieron al malecón, unos llevaban cubrebocas y otros no.

“Esto es un adelanto de lo que pasará cuando abran oficialmente las playas, llegaran grupos de personas que no mantendrán la sana distancia ni llevarán cubrebocas y los meseros y demás prestadores de servicios se expondrán”, comentó el restaurantero Luis Rivero.

Buena jornada

A pesar que el mar estuvo medio picado, el día transcurrió soleado, el clima fue agradable y fue aprovechado por numerosos paseantes. Fue una buena jornada pues pescaderías y restaurantes del malecón tuvieron mucha clientela.

Hoy domingo se espera que arriben más visitantes, los meseros y restauranteros señalan que aún no se da servicio en la playa, no atienden en las palapas porque oficialmente las playas están cerradas, pero eso no impedirá que los paseantes que lleguen al puerto entren a la playa y se bañen en el mar.

Cuando abran las playas el lunes 2 de noviembre, también marcará el retorno de los ambulantes, trovadores que ayer sábado hicieron su aparición en el malecón y según se averiguó también estarán los vendedores de marquesitas quienes serán distribuidos a lo largo de la zona turística del malecón, pues en el parque de La Paz no podrán estar debido a que está en construcción el Museo de Geología.— GABINO TZEC VALLE