“Se cayó” toda la red de Telecomm

Los vendedores y vecinas viajan en vano hasta Izamal

IZAMAL.— Numerosos usuarios que llegaron ayer jueves, luego de las 10 de la mañana, a la sucursal de Telecomm ubicadas en el Palacio Municipal de esta ciudad no pudieron realizar pagos ni cobros debido a que la red de esas oficinas falló en todo el país, según les dijo el encargado de la dependencia a quienes arribaban.

“En mi caso laboro para una galletera de aquí, de Yucatán, y siempre uso este servicio para depositar la venta del día anterior; tengo ahora sí que mucha confianza, en primer lugar, con el empleado y, en segundo, porque ya tiene unos años que uso los servicios de esta oficina. Ahora que no hay sistema, en cierta forma nos perjudica”, expresó un empleado, quien tuvo que realizar una llamada para informarles a sus superiores en la oficina de Mérida.

“Yo vine a hacer depósitos de ventas de botanas y otros productos, pero ya se nos indicó que desde las 10 de la mañana se cayó el sistema y no están prestando servicios; para mí, es perjudicial porque aunque hubiera otro lugar, éste es más efectivo para hacer operaciones bancarias; además de que por esta vía hago otros depósitos personales”, dijo a su vez el empleado de conocida empresa nacional de botanas.

“Debí de cobrar un envío que me hizo mi hijo, pero no se puede. Tendré que regresar mañana y eso es otro gasto que haré; de Tepakán a Izamal gasto en pasaje 30 pesos de ida y vuelta, el muchacho (por el encargado) dijo que no hay sistema y que es un problema en todas las oficinas de Telecomm y pues hay que regresar mañana”, dijo un ama de casa.

Varias amas de casa y padres de familia llegaron para cobrar algún envío económico o depositar para algún familiar. Otros llegaron para hacer algún pago del programa Peso a Peso y otros para cobrar algún apoyo social de gobierno.— José candelario Pech Ku