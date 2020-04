Se concentran pescadores

Acuden por apoyo estatal de $2,000 a Pesca municipal

PROGRESO.— A pesar que desde marzo se prohibieron las concentraciones para prevenir contagios y que a partir del martes 21 México está en plena fase tres (epidemia) de la emergencia por la Enfermedad por Coronavirus de 2019 (Covid-19, ayer jueves numerosos pescadores se reunieron en el edificio de Pesca del Ayuntamiento.

Las brigadas de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) recorrieron desde el fin de semana las colonias y comisarías para entregar a los pescadores los $2,000 en efectivo del programa Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero, que el gobierno estatal entregó para afrontar la cuarentena por la pandemia de Covid-19. pues la mayoría no sale a pescar.

Pero resultó que muchos pescadores no fueron hallados en los domicilios que proporcionaron al solicitar la ayuda estatal.

Algunos porque estaban de viaje de pesca en barcos de Yucatán; otros porque se cambiaron de casa y otros dieron un domicilio que fue difícil de hallar.

Así que ayer jueves desde las 7 de la mañana los pescadores y esposas de hombres de mar que trabajan en barcos acudieron al edificio de Pesca para hablar con el director, Roger Gómez Ortegón, pues fueron censados pero no les llegó los $2,000.

Los pescadores usaron cubrebocas, pero no mantuvieron la sana distancia.

En previsión de problemas, policías municipales se mantuvieron cerca y atentos de que los hombres de mar usen tapabocas.

Gómez Ortegón dijo que unos 250 pescadores no recibieron los $2,000 porque no los encontraron, algunos estaban de viaje y a otros no los hallaron en las direcciones que dieron porque se cambiaron de casa.

Así que ayer se les tomó de nueva cuenta sus direcciones con más datos y referencias para que el lunes próximo, personal de la Sepasy los visite y les entreguen los $2,000.— G.T.V.