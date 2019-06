Se despide de un preescolar

Maestra de Umán es reconocida por 33 años de labor

UMÁN.— Después de 31 años y seis meses de servicio docente, la directora y fundadora de la escuela preescolar Narciso Mendoza, de este municipio, Verónica del Carmen Quintal López, se despidió de su cargo en una emotiva ceremonia en la que recibió reconocimientos a su labor docente.

Acompañada de su esposo, Ricardo Peraza Morales, sus hijos Verónica y Ricardo, sus hermanos William y Mireya, maestros, alumnos y amigos, despidieron a la maestra que se jubiló después de 33 años de servicio y 31 años y seis meses de fundar el Jardín de Niños Narciso Mendoza, ubicado en la colonia Manuel Cepeda Peraza, de este municipio.

En el evento acudieron el secretario municipal José Manuel Ruiz Garrido; el presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Luis María Aguilar Castillo; la jefa del sector R11, Goretti Herrera Quijano; la supervisora de la zona escolar 52, Ana María Domínguez Sosa; y representantes del SNTE.

En el festival los pequeños recitaron el poema “Por siempre”, cantaron el tema “Gracias a ti” y bailaron a ritmo de jazz.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado, especialmente a mis padres Manuel Quintal y Mireya López, y familia, quienes me dieron todo su respaldo cuando inicié labores en este preescolar, por lo que me embargan muchos sentimientos, ya que he cumplido con los niños, porque puse alma, vida y corazón en esta labor de cimentar la escuela”, dijo la homenajeada.

“Ahora dejo la escuela en manos de grandes personas, quienes me apoyaron hasta en los peores momentos; nunca los olvidaré, los llevaré en mi corazón. Gracias a todos por todo su apoyo en todos estos años”, concluyó.— Carolina Uc Quintal