Se deteriora una cancha de Fut-7 en Cenotillo

CENOTILLO.— Deportistas del municipio se quejan de que la cancha de fútbol rápido de la calle 7 entre 12 y 14 esté en malas condiciones y poco a poco se deteriore aún más, aunado a las nulas actividades de la dirección de deportes en el municipio.

De acuerdo con los deportistas, en noviembre, al acercarse el fin de año se realizan torneos de futbolito varonil y femenil, pero en la temporada anterior no se realizaron, aunque para varios futbolistas ese tema ya está olvidado y lo que ahora les preocupa es el abandono en que están las instalaciones de la cancha de Fut-7.

Ya se superó que en noviembre y diciembre no haya habido torneos de futbolito, no sabemos por qué el director de deportes (Irvin Herrera Novelo) no lo realizó, pero bueno ya está más que superado ese problema. Ahora lo que viene es por qué dejan en el abandono la cancha de futbolito.

“Como no hubo torneos el año pasado creímos que se iban a mejorar las instalaciones, pero ya van seis meses de este Ayuntamiento en este año y solo realizó un torneo rápido que duró solo un día, creo por la falta de poder de convocatoria del Ayuntamiento al organizarlo.

“Es lamentable que por un lado se diga que trabajan para el deporte, pero en el Diario se ha publicado que solo se apoya a peloteros equipos afines al Ayuntamiento, pero algo que destaque constantemente en el deporte en Cenotillo no hay.

“Ojalá la presidenta, Lety (Leticia Núñez) rescate los espacios deportivos por el bien de los chavitos y chavitas, además de los chavos que queremos que mejore la canchita de futbol rápido”, destacaron futbolistas.

Se observó que el pasto sintético ya está roto, crece yerba en la orilla del campo, las redes también están rotas y los futbolistas piden que se haga algo antes que la situación ya no tenga remedio.— José Candelario Pech Ku.