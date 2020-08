Se diversifican por necesidad

Venden productos de protección contra el Covid-19

VALLADOLID.— Ante la crisis económica que se está viviendo y las escasas ventas en el sector comercial, varios negocios comenzaron a ofrecer productos relacionados con el cuidado de la salud, además de lo que normalmente ofrecían, con el objeto de lograr incrementar sus ganancias y así poder pagar a sus empleados.

Sin embargo, esa diversificación genera temor entre los empresarios no esenciales, en el sentido de que el gobierno estatal tome otras medidas más drásticas, ante el constante incremento de los contagios del Covid-19.

Como se publicó, Valladolid comenzó la semana anteayer domingo con 44 nuevos contagios y dos fallecimientos.

Desde que empezó la pandemia, algunos sastres y costureras incursionaron en la elaboración y venta de cubrebocas, y cada día son más los que ofrecen ese implemento de protección.

Factores en contra

Desde que se autorizó la apertura de los negocios no esenciales de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a seis de la tarde, los comerciantes manifestaron que no se están obteniendo las ventas que necesitan, debido a dos factores: los sábados y domingos es cuando más gente sale a realizar sus compras, y porque no están dejando entrar a la ciudad a los clientes que llegan de otros municipios de la región oriente o de algunas comunidades de Quintana Roo.

Llamó la atención que una tienda de calzado femenino que funciona en la zona comercial, sobre la calle 39 con 44, ahora ofrece cubrebocas de diferentes modelos, mismos que exhiben en cabezas de maniquí.

Varios negocios de venta de abarrotes, en colonias, fraccionamientos y barrios de la ciudad incursionaron en la venta de gel antibacterial, cubrebocas o caretas, y los precios son de acuerdo con la calidad del producto, de tal modo que la gente puede elegir de acuerdo a sus recursos.

Una florería ubicada sobre la calle 39, al ser un negocio no esencial, el propietario se las ingenió y ahora puso un letrero en las puerta de la tienda ofreciendo tomate, con el objeto que se considere esencial y pueda abrir los fines de semana y así realizar algunas ventas.

Bajo movimiento

El sábado y domingo se observó un bajo movimiento en el centro comercial, justamente porque la mayoría de las tiendas no esenciales, como venta de ropa, zapatos, artesanías, entre otros no están abriendo, solo funcionan las farmacias y tiendas de abarrotes, minisúper y tiendas de autoservicio.

Una tienda departamental en el centro de la ciudad sigue abriendo con el argumento que en el interior funciona un banco, pero en realidad ofrece todos sus servicios.— Juan Antonio Osorio Osorno