Se enfrentan en Kikil por recuperar una camioneta

La Policía Federal interviene para calmar los ánimos

TIZIMÍN.— Un lío se registró ayer jueves en la comisaría de Kikil para recuperar una camioneta.

Los involucrados, Mayra Mendoza Lagunes y Carlos Castillo Alarcón, tuvieron un enfrentamiento al grado que agentes de la Policía Federal intervinieron.

Mayra Mendoza explicó que desde marzo hizo un contrato privado de compra-venta mercantil por una camioneta que en abril le entregó a Castillo Alarcón pues ella no podía seguir pagando el vehículo a la agencia, se hizo un traspaso para que éste pague las letras.

Sin embargo, solo realizó depósitos en mayo y junio por $6,500 a su cuenta bancaria, comenzó a pasar el tiempo y Castillo Alarcón dejó de pagar, por lo que la agencia le comenzó a notificar a Mayra Mendoza los atrasos.

La mujer dijo que en diciembre acudió al departamento jurídico del Palacio Municipal y ambos se encararon pero no llegaron a un arreglo, el sujeto alegaba que no tenía la tarjeta de circulación y no podía pagar.

Ante las 8 letras de atraso y la desconfianza generada, Mayra Mendoza llegó ayer a Kikil con apoyo de una grúa para llevarse la camioneta Castillo Alarcón es propietario de un puesto de comida en la comunidad y al percatarse de la presencia de la grúa intentó llevarse la camioneta perola mujer se le atravesó y comenzó un enfrentamiento. La afectada, con el contrato en mano, le dijo que era una persona incumplida. Mientras que el otro decía que si no pagó fue porque no tenía la tarjeta de circulación.

La mujer señaló que lo más triste es que en diciembre le depositaron su aguinaldo y el banco se lo retuvo para cobrar las letras atrasadas y Castillo Alarcón no se lo quiere reembolsar.— wendy ucán chan