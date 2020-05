Se forma larga fila para pagar adeudos

Un no esencial sigue en labores y hostiga a clientes

VALLADOLID.— Una céntrica tienda departamental estaría engañando a las autoridades o éstas lo permiten, ya que no solo tiene abiertas sus puertas para ofrecer un servicio bancario, sino que presiona vía telefónica y oficios a sus clientes para que acudan a pagar artículos que compraron previo a la contingencia por el Covid-19.

Hace poco más de un mes, policías y Protección Civil realizaron recorridos para verificar que solo funcionen los negocios esenciales.

En el caso de la tienda departamental, los encargados argumentaron que solo estaba operando el banco; sin embargo, desde entonces se las ingenian para presionar a las familias a realizar sus pagos pese a que muchos se quedaron sin empleo durante la epidemia.

Vía telefónica, personal de la misma tienda recuerda a los clientes su adeudo y propone que “no te preocupes, para que no acudas a la tienda, yo puedo ir a verte a tu casa para que abones cuanto puedas, si no puedes no hay problema, esperamos”.

De acuerdo con algunos clientes que estaban en la fila que se formó ayer, recibieron oficios en sus casas para recordarles sus adeudos pendientes o de lo contrario tendrían intereses.

La fila de unos 50 metros inició en la puerta de la tienda y llegó en donde alguna vez funcionó el “Club de Leones”. Los clientes, de los cuales no todos respetaron la sana distancia, dijeron que los cobradores los hostigaron.— j.a.o.o.