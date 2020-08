Se levantan sin apoyo oficial

Horticultores de Tizimín ven cómo resarcir pérdidas

TIZIMÍN.— Mientras el sector agropecuario se ve beneficiado con las constantes lluvias, los productores de hortalizas sufren los estragos de las intensas precipitaciones en la zona.

En lo que va de los últimos dos meses, varios de los productores en Tizimín han comenzado de cero sus cultivos de rábano, cilantro, chayote, lechuga, chile habanero, mencejo (variedad de calabaza), entre otros, para levantar las pérdidas registradas tras inundaciones en algunos de sus cultivos.

La mayoría de los horticultores de la localidad suelen vender sus productos en el mercado municipal y en pequeñas fondas o fruterías de la localidad.

Sin embargo en el último mes no solo hubo escasez si no que fue necesario incrementar el precio.

Juan Góngora Cen dice que gran parte de los horticultores sufrieron los estragos de las lluvias. En su caso, sus cultivos quedaron bajo agua y sus pérdidas fueron de alrededor de 30 mil pesos. Incluso dice que tuvo que vender un vehículo que tenía para comenzar de nuevo el negocio pues se quedó sin nada.

Detalla que cultivaba pepino, cilantro, rábano, lechuga, calabaza y todo se perdió, no pudieron rescatar nada porque se pudrió.

El horticultor comenta que mandó su solicitud al gobierno para que le ayuden con fertilizantes o semillas, pero ya pasó casi un mes y no hay respuesta. De manera independiente cada uno se las ingenia para levantar los cultivos de nuevo.

Explica que están en proceso de limpiar el terreno que quedó afectado con las lluvias, como el de su familia, donde una hectárea de hortalizas se perdió.

A pesar que no había recursos tenía que seguir pagando a sus empleados pues “son estragos que siempre ocurren y ellos no se tienen la culpa”.

“De por sí para esta temporada de lluvias no es redituable la actividad pues hasta los rábanos no crecen de buen tamaño, si no para finales de año”.— WENDY UCÁN CHAN