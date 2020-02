Se lucen los soberanos

Reyes infantiles de 3 municipios son coronados

TIZIMÍN.— Un gran espectáculo presentaron los soberanos infantiles y adultos jóvenes, “Hugo I” y “Milena I” y “Andreo I” y “Margarita I”, respectivamente.

La presentación se llevó al cabo en la Casa de la Cultura ante casi 3,000 espectadores. A las 7 de la noche se realizó el paseo de corso que partió del Centro de Desarrollo Comunitario y recorrió las principales calles.

Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Los reyes infantiles del Carnaval de Tizimín, “Hugo I” y “Milena I” , lucen sus trajes en la presentación. Foto: Megamedia ❮ ❯

Una caravana de 10 vehículos, que encabezó el carro alegórico de “Milena I”, desfiló por las arterias de mayor tránsito y las comparsas se lucieron con sus bailes.

Desde los carros alegóricos se arrojó a la gente dulces, lapiceros, botellones y otros artículos.

El alcalde Mario González González y la diputada Mirthea Arjona Martín realizaron la coronación.

Cada uno de los reyes hizo la lectura de su bando causando la risa de los tizimileños mientras que las soberanas enlistaron una serie de agradecimientos a las autoridades, familia, coreógrafos y los integrantes de las comparsas.

Lo esperado llegó y después de la presentación de las comparsas invitadas, salieron al escenario los reyes del carnaval, primero Milena I y Hugo I quienes se lucieron con un show del medio oriente que se llevó los aplausos de la gente.

Para cerrar con broche de oro, “Andreo I” y “Margarita I” derrocharon alegría y entusiasmo en el escenario con el tema de la Atlántida.

Anoche fueron coronados los reyes juveniles “Marcela I” y “Mauricio I”.

En Valladolid, se efectuó la coronación de los reyes ante cientos de espectadores que acudieron a la calle 40 entre 39 y 41 frente al Palacio.

Hubo caos vial debido a que se cerró esa arteria desde la mañana y así permanecerá hasta concluir las carnestolendas.

Se coronaron a los soberanos juveniles “Clarissa I” y “Valentín I”, y a los infantiles, “Martha I” y “Jhoan I”. La calle 40, que pasa en la entrada del Palacio Municipal, se cerró desde anteayer y los vehículos que circulaban de Sur a Norte, es decir del barrio de San Juan hacia Santa Lucía, fueron desviados hacia la 41 buscando la 36, para luego regresar sobre la 39 y retomar la 40 para continuar su camino.

Ayer también se coronó a los reyes especiales “Gelmi I” y “Armando I” y se llevó al cabo la presentación de las comparsas de categoría A y de los reyes infantiles.

Hoy será el paseo de corso, que saldrá de la exestación del tren en el barrio de San Juan y recorrerá la 40 hasta llegar al Centro Histórico, donde la comparsa de la reina de la mejor edad “María Eugenia I” deleitará al público. También serán coronadas las embajadoras de todos los barrios de la ciudad y habrá concurso de comparsas de la categoría B y grupos chuscos. Al final habrá una noche de disco.

En Peto, “Jesús I” y “Karla I”, de la primaria José María Morelos, ganaron la elección de los reyes infantiles y serán coronados hoy por la noche junto con los soberanos “Marisa I” y “Fernando I”.

El concurso se realizó luego de un recorrido del Centro a los domos de la exestación del ferrocarril.

Participaron cuatro comparsas: “Sabor Latino”, de la primaria José María Morelos y Pavón, que estuvo encabezada por “Jesús I” y “Karla I”; “Fantasía Caribeña”, de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, encabezada por “Dayanara I” y “Cristos I”; “Rumba oriental”, del plantel Leopoldo Aguilar, de la comisaría de Temozón, cuyos reyes son “Iker I” y “Shadai I”, y “Fantasía Caribeña 2”, de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, encabezada por “Arely I” y “José I”.

El jurado calificó la alegría de la comparsa y soberanos, coreografía y originalidad del show. La temática de la fiesta es oriental y las comparsas iniciarán sus recorridos a las 4 de la tarde en las colonias de la población hasta llegar al Centro donde se harán las tardeadas, concursos y bailes.— Wendy Ucán Chan/ Juan Osorio Osorno/ Miguel Moo Góngora

Titulo segundo titulo

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam

asdaasdasd

asdasdadsGallia est omnis divisa in partes tres, quarumasdasdads Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum asdasdjkfh ljkadsfhlksjdhflkashd fkljsdah fkljsdhalkjfsdfdads Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum

Síguenos en Google Noticias