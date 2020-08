Se marchan más yates

Temor de que sus dueños retornen ya contagiados

PROGRESO.— Continúa el éxodo de yates al Caribe mexicano, y las marinas turísticas de Yucalpetén se quedan sin clientes y, decenas de trabajadores, desempleados al no haber embarcaciones para que presten sus servicios como marineros, fibreros, electricistas y carpinteros.

Se estima que desde el 16 de julio, día en que las marinas cerraron de nuevo y se prohibió la navegación recreativa, hasta ayer sábado unas 500 embarcaciones de recreo entre yates y lanchas turísticas ya habían sido trasladadas a puertos del Caribe mexicano, la mayoría a Cancún e Isla Mujeres donde no hay restricciones en la navegación ni en el número de tripulantes.

En las marinas turísticas la actividad disminuyó desde mediados de julio cuando se ordenó que cerraran de nuevo por el incremento de los casos de Covid-19, a los pocos días comenzó el éxodo de naves de recreo al mar Caribe, los yates grandes zarparon despachados de puerto a puerto en viaje de cabotaje. Las lanchas recreativas fueron trasladadas por carretera en remolques.

A una semana de que se reabra la navegación para embarcaciones de recreo, según se averiguó en las marinas turísticas, la mayoría de esas instalaciones se están quedando sin clientela y aumenta el desempleo de marineros y de otros trabajadores que dan mantenimiento a esas naves.

El próximo sábado 15 se reabrirían las marinas, pero solo quedarían unos días para que concluyan las vacaciones de verano, así que los dueños de las embarcaciones optaron por mandarlos a Cancún, Riviera Maya e Isla Mujeres hasta donde se trasladan para pasear en esas naves.

“En la zona turística de Quintana Roo, no hay restricciones para la navegación, en las embarcaciones pueden subir a las personas que quieran y no les dicen nada. También pueden realizar fiestas y agruparse (las naves) y ninguna autoridad les llama la atención, pero lo malo es que se corre el riesgo de contagios y retornen contagiados a Yucatán”, comentó un trabajador de una marina que pidió no ser identificado.— GABINO TZEC VALLE