Se oponen a censo

Apicultores evitan que registro sea en casa de priista

TIHOLOP.— Autoridades ejidales y municipales de esta comisaría de Yaxcabá no permitieron que un militante y operador del PRI realizara el censo y registro de apicultores en su domicilio.

Los comisarios municipal, Rafael Un Ek, y ejidales Misael Cox Pérez, Alfonso Un Uc y Martiniano Alcocer dijeron que desde el jueves 4, apicultores de la región visitaron a las autoridades ejidales para que se les expidiera un documento que hace constar que son mmieleros pero se les hizo raro que la documentación sería llevada en casa de Antonio Tamay, quien está identificado con el PRI y al ayuntamiento de Yaxcabá.

Sin embargo, lo que les causó extrañeza, de acuerdo con lo dicho por el comisario municipal, es que ni a él ni a los comisarios ejidales se les informó que funcionarios federales llegarían a la comisaría el pasado viernes.

“Por insistencia de las autoridades ejidales y un servidor del gobierno federal, la inscripción para un programa federal se realizó en el Palacio Municipal, el ayuntamiento de Yaxcabá quiere manejar los apoyos políticamente, mejor que venga el alcalde (Sansón Israel Palma Santos) a dar el banderazo de pavimentación de calles y no solo usar a Antonio para estos fines”, indicaron.

“Lo bueno es no hubo problemas para que el registro se haga en el Palacio, solo dejar en claro que de nuevo queda en evidencia cómo el presidente con su gente, sistemáticamente solo apoyan a los de su partido, entonces no digan que sirven a todos por igual, al menos aquí en el pueblo en tres años no vemos las obras que anuncia mucho el presidente municipal”, concluyó el comisario municipal.— josé pech ku

Programa Federal

Como parte del apoyo federal, los apicultores pueden recibir hasta 6,200 pesos.

Beneficiados

Aparte de los apicultores de Tiholop, también se registraron los de San Marcos, Sipché, Huechem Balam, San Pedro, Tinuncah y Xlapak.