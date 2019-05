Se oponen a una granja

Los pescadores rechazan proyecto de pepino de mar

TELCHAC PUERTO.— Los pescadores se negaron al proyecto de la granja de pepino de mar que se pretende instalar en 20 hectáreas de mar de fondo frente a las costas de este puerto, señaló el presidente del comité náutico local, Francisco Luna May.

Ante el anuncio oficial de la construcción de la granja de pepino de mar, los pescadores se organizaron desde hace meses para formar un frente de lucha y rechazar el proyecto que no fue consultado ni presentado a la comunidad.

Luna May explicó que los empresarios pesqueros, cooperativas y pescadores independientes dicen no definitivo al proyecto de la granja de pepino de mar que abarcaría unas 20 hectáreas de mar de fondo que estará a cargo de la empresa Acuacultura del Mayab, pero hay otro plan con una superficie similar de Aguamarina del Golfo, que no traerá beneficios a la comunidad.

“Como pescadores desconocemos si el manifiesto de impacto ambiental dice cuántos encierros tendrá, si instalarán boyas y balsas de vigilancia, entre otras cosas, lo que es una incertidumbre total”, comentó.

Empleos

Aseveró que esa granja de pepino de mar no traerá beneficios a la comunidad, ya que solo se ofrecerán 20 empleos a buzos y lancheros.

“Como son empresas que manda el gobierno federal, amenazan que si se protesta el proyecto traerán gente de otros puertos”, dijo.

“Esta empresa producirá al año unas 900 toneladas y solo el 10% se proporcionaría para repoblar la zona donde trabajarán”, anotó.

Luna May afirmó que este año solicitaron negar el permiso de captura de pepino de mar para evitar que la pesca furtiva no salga al mercado, pero con esta granja en funcionamiento podría ser una forma de hacerlo.

Incluso donde se construirá la granja de pepino de mar existió la biomasa de pepino que hace tres años se agotó, sin embargo se ha recuperado con el tiempo.

Captura de pulpo

Dijo que también afectará la pesca temporal de pulpo que es una de las pesquerías importantes del puerto porque ya no se podrá capturar.

Son 695 afiliados los que se verán afectados con este proyecto, más 150 que no están en padrón del puerto.

“Sabemos que hay varias anomalías en los permisos de la granja, como la falta de la carta de no objeción municipal, Capitanía de Puerto y la consulta ciudadana”, explicó Luna May.

Indicó que están en espera de la repuesta del secretario de Pesca, de lo contrario se preparan manifestaciones contra este plan.— MAURICIO CAN TEC