Se previenen de posible desalojo

Paracaidistas de Flamboyanes ya buscan asesoría

PROGRESO.– Familias que desde hace unos cuatro años invadieron terrenos particulares al sur de la comisaría de Flamboyanes serían desalojadas por el propietario de los lotes donde se han levantado casuchas de láminas de cartón y maderas.

Enterados que se procederá al desalojo, los ocupantes se reunieron y se manifestaron dispuestos a defender lo que consideran su patrimonio.

De acuerdo con las familias que ocupan los lotes, en días pasados representantes de Manuel Rodríguez Peón, dueño de los terrenos, dieron ultimátum a los ocupantes para desalojar los lotes de manera pacífica, pues de lo contrario se procederá al retiro.

Las familias que ocupan los terrenos, enteradas que serían desalojadas se reunieron anteayer viernes por la mañana para organizarse y evitar que los desalojen.

Tienen otra casa

En la junta salió a relucir que hay personas que ocupan lotes, pero tienen casa en otros lugares, así que se les pidió que dejen esos espacios para que lo ocupen otras familias que no tienen propiedad y rentan casas.

En la junta también se precisó que nadie es propietaria de los terrenos, pero para que tengan derecho deben construir una vivienda y que las ocupen, que no solo acudan durante el día, sino que también acudan por las noches, que las vivan porque solo de esa manera evitarán que las desalojen.

Documentación

Los paracaidistas mencionaron que están reuniendo documentación para comprobar que no tienen alguna propiedad, que en verdad necesitan de un terreno para construir una casa, que por el momento no sea de materiales de construcción, sino de palos y láminas porque aún no tienen la certidumbre del lote.

En la reunión, los ocupantes invitaron a un abogado para que los asesore, quien les dijo que mientras los terrenos los mantengan ocupados el dueño no meterá maquinaria pesada para desalojarlos y que tampoco les quemarán sus casas.

El litigante explicó además que para el desalojo se tiene que llevar al cabo un largo proceso y solo con orden de un juez se podría llevar al cabo, pero por lo pronto deben mantener ocupadas las viviendas que tienen construidas.— GABINO TZEC VALLE