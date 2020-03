Se queda sin frenos y causa aparatosa colisión en Tekax

TEKAX.- Eduardo G. B., de 16 años de edad, circulaba a bordo de su motocicleta cuando se quedó sin frenos y se pasó un alto, causando una colisión contra una motocicleta, conducida por Isidro C. C.

El hombre del segundo vehículo se llevó la peor parte, pues tuvo una posible fractura de tibia iperone izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y lo trasladaron al Hospital general para su atención médica.

Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 8 de la noche en la calle 51 con 40, de la colonia Padre Eterno.

"Le dije que se quite de mi camino porque se quedó sin frenos mi moto, pero no entendió y chocamos", expresó Eduardo, quien no tuvo ninguna lesión.